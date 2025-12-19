被牽連？北捷隨機殺人案4死兇嫌畏罪 廢死聯盟一篇貼文被灌爆

張文犯案後遭圍捕，選擇墜樓輕生。（翻攝畫面）

27歲的張文犯下駭人聽聞的北捷－中山商圈隨機殺人案，造成4人死亡，犯案的張文也在遭警方包圍的狀況下，選擇墜樓自盡，如今犯案動機恐成謎。不少憤怒網友也怒灌廢死聯盟臉書，大罵出來面對。

廢死聯盟不僅大力推動廢除死刑，18日更發文痛批終身監禁不得假釋同樣殘忍，廢死聯盟引用諮商心理師郝柏瑋說法，詢問大眾「生命權的剝奪是死刑，那麼生命尊嚴的剝奪是不是也是另一種死刑？」

文中表示，人類作為一個複雜心智、擁有情感，且在社會性連結之下才能活得健康的生物，如果把這樣的生物，無論做過什麼，放在一個沒有未來、沒有社會連結、沒有基本生命尊嚴的環境中，而且永遠出不來，本身就是一個酷刑，更指出許多死刑犯被問及如果能出獄要做什麼時，其實在監獄內不斷有輕生念頭，認為監所的功能是給受刑人教化，讓對方回歸連結社會。

不少網友在隨機殺人事件發生後怒灌：「廢死聯盟再發文廢死，我一定每篇都嗆爆你們」、「今天死你的家人朋友試看看啊？？站著說話不腰疼就是在講你們」、「以後遇到像今天北捷那種隨機砍人的，請廢死聯盟第一時間出來幫忙擋刀」、「北捷隨機砍人砍你家人也廢死嗎」、「就繼續站在道德制高點指指點點沒關係，哪天動到你的家人、朋友們，我看妳做何感想」、「被殺的人不也是活生生的人？」、「林欣怡出來面對」。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

