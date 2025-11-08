被獄友打到顱內出血！台中監獄受刑人「雙耳聽力受損」…法院判賠25萬
記者吳泊萱／台中報導
台中監獄發生傷害案，2名張姓受刑人因對同舍房的陳姓獄友不滿，竟聯手痛毆陳男，導致對方顱內出血、顴骨骨折、聽力受損。陳男事後怒告二人求償84萬元，法院依傷害罪判2名張男各4月、3月徒刑，得易科罰金；民事部分則判賠25萬元。
檢警調查，陳男與兩名張男在服刑期間，同住義區一樓丁舍39號舍房。2024年9月30日晚間，張男二人因不滿陳男，在房內聯手毆打、腳踹陳男，導致陳男頭部外傷併顱內出血、左側蝶顴骨骨折。
事後陳男怒告二人，法院審酌張男A曾犯傷害罪，5年內又再犯，依累犯規定加重刑期，判處4月徒刑；張男B則依傷害罪判3月徒刑，均可易科罰金。
民事部分，陳男受傷後經醫師診斷，右耳聽力為21.6分貝、左耳為31.6分貝，有雙側高音頻輕度聽障，以此向張男二人請求醫療費、勞動減損費及精神撫慰金共84萬餘元。
法院審酌，陳男受傷結果與張男二人侵權行為有因果關係存在，但因陳男未提供醫療費用單據，也未提供證明聽力受損部分有永久障礙，無法認定有勞動力減損，但張男二人動手導致陳男身心受創，考量兩造財產結果等一切情狀後，判處二人須賠償陳男精神撫慰金25萬元；全案可上訴。
