被獎金羞辱？尾牙獎金入帳84元 他崩潰怒問：這是在趕人嗎

農曆新年前夕，各大企業紛紛舉辦尾牙，並發放獎金慰勞員工。不過，近日一名上班族在網路上分享自己領到的「季獎金」，金額竟只有84元，讓他大感錯愕，引發大量網友熱議。

這名網友在論壇《Dcard》上曝光一張銀行轉帳明細，內容顯示「薪資獎金」入帳金額為新台幣84元。他在貼文中寫道，「今天拿到公司發的獎金，只有84塊錢」，並提出質疑：「我是不是該離職了？」

消息一出，許多網友留言回應，對這筆金額表達驚訝與不滿。「這是在羞辱人嗎？」、「我以為你打錯了，結果是真的84元」、「直接找主管問清楚吧」、「發這種數字真的會讓人氣炸」等評論湧入討論區。

也有部分留言帶點調侃語氣，像是「不如拿去請全辦公室喝飲料，留個傳說」、「是不是快離職，公司在暗示你走人？」

對於企業獎金發放的公平性，也有不少人藉此討論「獎金制度是否過於形式化」，認為若金額過低，不如不發，以免造成員工士氣打擊。

此外，有網友提醒，若幸運領到高額年終獎金，須注意稅務相關規定。依據《薪資所得扣繳辦法》第6條第2項與第7條第2項，一次性獎金若超過特定金額門檻，即需辦理扣繳。

以115年度為例，針對未婚且無受扶養親屬者，當發放獎金超過新台幣9萬501元時，雇主需按5%預扣稅款。因此，領獎金時除了關注金額多寡，也得了解實際入帳與稅負影響。

年終獎金在員工眼中，象徵著過去一年努力的回報與企業對工作的肯定。這起「84元事件」儘管金額微薄，卻真實反映出許多勞工在職場中感受到的無奈與落差。

