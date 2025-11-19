被王世堅點名參選桃園奇兵 何志偉回應了

▲何志偉回應，謝謝王世堅從從容容的鼓勵他。（圖／NOWnews攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 過去曾在立委初選時，與總統府副秘書長何志偉廝殺的綠委王世堅今（19）日駁斥，未來不會上演「堅偉大戰」，並稱讚何志偉年輕、溫和，是參選桃園的奇兵。對此，何志偉回應，謝謝王世堅從從容容的鼓勵他，「我們一起尊重黨內決策與安排」。

民進黨布局2026縣市長大選，何志偉、立委王義川、王世堅均被點名選桃園市長，王世堅下午受訪時表示，未來不會上演「堅偉大戰2.0」，且那都是過去的事，同時細數何多項優點，包含勤勞、溫和、年輕、善良等，認為由何志偉參選也是出奇兵，會讓對手想不到。

王世堅說，據他所知，何志偉規劃參選桃園市長有一年之久，相信何不只是行動上，深入桃園基層，在未來參選的政見上，也一定做相當多的琢磨、準備，「桃園市長的選舉，我認為何志偉是很好的人選，過去沒有堅偉大戰，且過去的競爭也已經過去」。

對於王世堅的稱讚，何志偉也透過媒體群組回應，謝謝王世堅從從容容的鼓勵，「我們一起尊重黨內決策與安排」。

