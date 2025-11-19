被王世堅點名選桃園市長 何志偉：尊重黨內決策與安排

何志偉(何志偉辦公室提供)

民進黨立委王世堅被點名選桃園市長，不過他今天卻說支持總統府副祕書長何志偉上場。對此，何志偉感謝王世堅的鼓勵，並表示，「我們一起尊重黨內決策與安排」。

民進黨桃園市長布局備受關注，王世堅被外界點名有跨區參選、扮演黑馬的實力。不過他今天回應媒體詢問時表示，何志偉規畫選桃園已經蠻久了，何年輕、肯學習，態度也非常謙虛，「桃園就讓何志偉上場吧」。還指出，何志偉會是參選桃園市長很好的人選。

對此，何志偉表示，謝謝王世堅委員「從從容容的鼓勵志偉」，我們一起尊重黨內決策與安排。

