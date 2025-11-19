被王世堅點名選桃園市長 何志偉：謝謝從從容容的鼓勵

民進黨2026桃園市長人選備受關注，立委王世堅被點名是「黑馬」，但他今（19）日受訪時，力挺昔日對手、總統府副秘書長何志偉選桃園市長，還盛讚他是「善良的孩子」。對此，何志偉回應，「謝謝世堅委員從從容容的鼓勵志偉」。

總統府副秘書長何志偉。（資料照／中天新聞）

民進黨今日下午召開例行中常會，王世堅在會前接受聯訪，問到自己被點名參選桃園市長，何志偉也傳出想選，會不會上演「堅偉大戰2.0」？王世堅立刻駁斥說，「沒有、沒有」，直言何志偉準備比較多且深入，也很適合。

廣告 廣告

王世堅還稱讚何志偉勤勞、個性溫和，對於桃園市政也有自己的看法和深入研究，且就他所知，何志偉規劃參選桃園市長已有1年之久，相信他不只是行動上深入桃園基層，在未來參選政見上也必定做了許多著墨和準備，「桃園市長的選舉，我認為何志偉是很好的人選，過去沒有堅偉大戰，且過去的競爭也已經過去」。

民進黨立委王世堅。（資料照／中天新聞）

王世堅還說，何志偉年輕、肯學且態度非常謙虛，是一個非常善良的孩子，因此何志偉去選，他覺得也算是奇兵，讓對手想不到。加上對手也說，不會因為選舉對手是年輕就歧視，「那既然這麼說，就讓何志偉上場」。

桃園市長張善政。（圖／桃園市政府提供）

對於王世堅的盛讚及力薦，何志偉回應，謝謝王世堅委員「從從容容的鼓勵志偉」，我們一起尊重黨內決策與安排。

延伸閱讀

堅偉大戰2.0？王世堅盛讚何志偉「善良的孩子」：桃園就讓他上吧

台北市長5強對決！蔣萬安網路民調神級輾壓 驚人數字嚇壞民進黨

民進黨推奇兵選桃園市長？ 蔡其昌：王世堅最棒！我支持他