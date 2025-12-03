被王鴻薇問選2026縣市長？林佳龍稱「目前沒打算」：先把外交部長做好

記者詹宜庭／台北報導

王鴻薇質詢林佳龍。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院外交國防委員會邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。王鴻薇質詢時問及林佳龍「你有可能參選明年縣市長選舉嗎？」林佳龍表示，目前沒有這打算，因為現在的身分是外交部長。王鴻薇追問「那是絕無可能嗎？」林佳龍則說，這個問題我現在的身分不適合回答，現在就是把外交部長做好。

王鴻薇再問「你只能回答目前沒有這樣考慮，所以不是絕無可能？」林佳龍認為「這問題有陷阱」，王鴻薇則笑說「我覺得你在迴避，如果要選明年縣市長，可能明年上半年就離開外交部長這個位子了，是不是？」林佳龍則重申，自己要把外交部長的角色做好，王鴻薇反酸「做一天和尚撞一天鐘」。

