【被玩壞了！】《隨機單中：大混戰》設計師將移除初始金錢獎勵、調整部分技能視覺、威力

《英雄聯盟》「隨機單中：大混戰」在推出大型更新後吸引全球玩家瘋玩，但開發團隊也發現了許多問題，預計將初始金幣獎勵移除，並著手調整一些過於強大到破壞遊戲平衡的技能。

設計師認為初始金幣並不是什麼有趣的獎勵，甚至會影響已解鎖和未解鎖玩家的遊戲平衡：「坦白說，這是一個敗筆（設計失誤）」，因此接下來將移除這項獎勵，並以較為溫和的獎勵取代。

而開發團隊也注意到目前有些增幅裝置及組合搭配出現了令人意想不到的威力，例如普羅能量炮、烈焰爆竹等等，同時也出現了一些視覺干擾的狀況，接下來將著手解決這些問題，更是點名了「暴擊沖天炮」是個大麻煩。

而社群上也有粉絲反應有些「天胡」玩家實在玩得太過癮了，導致他們遲遲不想結束比賽進而讓其他玩家只能被困在遊戲裡，對此設計師回應目前並無法透過很明確的界線來判定這是「惡意挑釁」還是「娛樂大眾」，但我們確實注意到有這樣的情況發生，但只能慢慢處理、調查，不會貿然採取行動。

最後開發團隊表示會再加強避免出現「這個增幅裝置並不適合我選用的英雄」之情況，目前還不能透露太多新東西，但是歡迎玩家們在社群反應在遊戲中遇到的大小事，他們會努力將這個模式變得更加歡樂。