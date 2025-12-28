被理解的左手人生 資源班葉志偉老師陪孩子找回學習自信

葉志偉和其他老師組成學習社群，定期交流教材與教學設計

葉志偉增加孩子學習動機，配合聖誕節戴起聖誕帽

彰化縣北斗國小資源班教師葉志偉，從小習慣用左手寫字，卻曾因家人認為「不正常」而被迫改用右手。直到國中遇到一位老師告訴他，用左手並沒有錯，甚至提到美國總統柯林頓也是左撇子，那一刻，他才放下心中的不安，學會接納自己的與眾不同。這段被理解的經驗，也成為他日後陪伴特殊需求孩子的重要力量。

成為資源班教師後，葉志偉深刻體會到，許多孩子在進入資源班前，已因長期跟不上進度而失去自信。課堂上心不在焉、缺乏耐心，並非不想學，而是反覆受挫後的自我保護。他相信，老師必須比孩子更有耐心，才能重新點燃學習動機。

為此，他發展出「扭蛋教學法」，將孩子的努力轉化為具體的成就感。表現良好時，孩子能獲得符合興趣的扭蛋，並依照說明書自行組裝，過程中自然訓練理解力與精細動作能力。對屢遭挫折的孩子而言，這些成功經驗遠比成績更珍貴。

在資源班任教 20 年，葉志偉持續思考如何讓學習障礙的孩子擁有不同的學習體驗。2016 年，他得知 Google 社區公益計畫後，主動以英文撰寫計畫書，成功爭取到 31 萬元經費，添購平板設備，打造數位化教室。他笑說，款項匯入時銀行一度懷疑是詐騙，但最終證明這份堅持是值得的。

透過平板學習，學生能即時獲得回饋與修正，像闖關遊戲般完成任務，大幅提升學習動力，也累積更多成功經驗。在基礎教學上，葉志偉同樣不妥協，帶領學生反覆朗讀、指字閱讀，確保每一步都踏實完成。他相信，教育需要的是比孩子更穩定的耐心。

在這所百年老校裡，葉志偉也協助推動積木社、微型電腦社等多元社團。他始終相信，每個孩子都有屬於自己的舞臺，而教育者的責任，就是陪他們找到那道屬於自己的光。