被生母騙去日本賣淫！12歲女被迫40天接客70男 心願即將成真

泰國一名12歲少女，今年6月被生母騙到日本賣淫，被迫在東京一家私人按摩店從事性服務，短短40天接客達70人，而母親在丟下她後，潛逃至台灣賣淫，於10月底被逮，事件在當時引起社會譁然。如今，日、泰雙方達成協議，將完成少女回家鄉讀書的心願，預計被安置在當地兒童保護機構。

泰國少女29歲的生母今年6月底以「一起去日本賺錢」為名，將女兒帶到東京一家私人按摩院，兩周後母親便藉口「要回泰國」離開，讓她孤身一人賣淫。一直生活在店裡的她，直到9月趁隙逃出，向東京出入國在留管理局求援，才讓全案曝光。她在約40天的時間裡，被迫為70名男客提供性服務。

少女的母親拋下她後，並沒有真正回國，而是潛逃至台灣涉嫌從事賣淫，並於10月底遭到逮捕。移民署曾指出，當事人因在台涉嫌賣淫，已違反社會秩序維護法，經警方裁處後移交本署收容中，若日方無進一步調查需求，預計將在今年年底前遣返，而泰國警方已對其發布人身販運罪的逮捕令。

據日本《讀賣新聞》報導，少女獲救後，曾哭著告訴警視廳，想見祖父母，想回國念國中。為此，日本單位與泰國駐日大使館近日展開最終協調，正在討論她的遣返行程。少女回到故鄉後，預計會先進入當地的兒童保護機構生活，由當地政府接手後續的教育與心理輔導。



