被用海帶甩臉爆紅！男星談化學反應「突扣5分」被救場
2019年首次主演電視劇便因「被用海帶甩臉」而爆紅的韓星李宰旭，星途大開作品不斷，今年第二部電視劇開播在即，職涯首度分飾二角就被「姐姐」大讚100分！想保持謙虛又不漏氣該怎麼說？李宰旭開心學到用「5分」完美解答。
由《篡位》導演閔延洪執導，李宰旭、崔聖恩和金建宇主演的《最後的夏天》，劇情描述白、宋兩家住在合建的一個雙拼透天厝「花生屋」，白家的雙胞胎兄弟和宋家的女兒「夏京」自然也成了青梅竹馬，但隨著兄弟倆的父母離異，弟弟和媽媽移居美國，三人只會在每年夏天於花生屋相聚21天，成年後的他們因房產問題再度重逢，卻也打開了潘朵拉的盒子得知驚人真相，進而展開化解不幸療癒傷痛的浪漫故事。
李宰旭、崔聖恩和金建宇主演韓劇《最後的夏天》。（圖／friDay影音提供）
本劇是李宰旭生涯首度挑戰一人分飾兩角，也是他繼去年的電視劇之後與閔延洪導演再度合作，這次會呈現何種演技備受粉絲關注，劇組於29日(三)舉辦記者會宣布即將開播。
對於要同時分飾雙胞胎兄弟，李宰旭坦言：「第一次挑戰一人兩角確實有些壓力，角色之間必須有區別，但劇本中存在讓兄弟倆陷入混亂的情節，因此要同時呈現相似又不同的感覺並不容易。我與導演討論過後，試著透過即興的手勢與細微動作來展現不同特質。哥哥道英則偏向感性、沉著的演技。雖然擔心觀眾看到同一張臉會混淆，但拍攝成果比想像中好，我自己也很滿意。」
導演閔延洪也幫忙強力背書：「在更了解李宰旭之後，我發現他非常適合詮釋本作中的雙胞胎這兩個角色。他既有可愛、淘氣的一面，也很開朗。上一部作品處理的是較沈重、黑暗的劇情，因此只能展現他嚴肅的表情，這次則能讓他盡情展現明亮與生動的樣貌，是一部他可以盡情享受的作品。」
崔聖恩主演韓劇《最後的夏天》。（圖／friDay影音提供）
女主角崔聖恩則是笑著稱讚道：「我第一次見到宰旭時，覺得他是個誠實、踏實又有禮貌的青年。拍攝過程中發現他其實很有幽默感，是現場的氣氛製造者，經常會開玩笑、讓周圍的人放鬆。他讓拍攝氣氛變得愉快，這一點我很羨慕。他天生的表演感太強，會讓人想偷學。他那種從容、幽默的特質，既讓人覺得自在又令人欣賞。」
當被要求「為兩人間的浪漫化學反應評分」時，崔聖恩表示：「我覺得我們的默契很好。能與這麼有魅力的宰旭合作，真的幫助很大。他是能引出對手潛力的演員，我給我們的化學反應100分。」
然而李宰旭卻笑著說：「老實講，我覺得不是100分。聖恩姐雖然比我年長、經驗也更豐富，但她在片場總是展現漂亮又自然的一面。若要評分，我會給95分，扣掉5分是因為我自己在拍攝時太忙亂而出錯的緣故。」主持人一聽機靈地幫忙解釋：「給95分應該是因為沒有污點吧？（韓語的「五分」與「污點」同音）」讓李大笑回應：「沒錯，這個哏我會記起來，下次一定要用！」也引發現場一片笑聲。
最後被問到對收視率的期望時，李宰旭務實地說：「我當然希望能達到 2、30%，不過觀眾的喜好與需求有時很難預測。雖然若能達到 10% 會很棒，但我更希望能看到逐漸上升的趨勢。」閔延洪導演則坦率表示：「希望收視率能有好成績，讓更多人感受到這部劇的趣味與感動，要是能到 30% 就太棒了。」friDay影音獨家療癒浪漫劇《最後的夏天》，11/1 起每週六日晚間10點半更新。
【更多東森娛樂報導】
《順風婦產科》美月爆紅後消失 父親生意失敗 現況曝光
你有嗎？Lisa愛用「鼻通」出包 快停用
獨家／GD攻大巨蛋！粉絲「交換文化」 自製「小雛菊麻將、專輯吊飾」
其他人也在看
華山基金會舞動拐杖節 籲關注老人議題（1） (圖)
華山基金會30日在台北車站前廣場舉辦「愛老人111舞動拐杖節」公益活動，邀請百歲人瑞及三太子跟小朋友一起跳舞，並呼喊口號「愛老人，你+1、我+1、再+1」呼籲社會大眾關懷老人。中央社 ・ 1 天前
（影）男神李宰旭多才多藝 飆唱《Drowning》全網耳朵懷孕
韓國男神李宰旭雖然以演員出道，不過事實上他還有隱藏技能「唱歌」。先前他到台灣舉行見面會時就小露一手，唱了多首金曲，嗓音溫柔又有磁性。近日，他升級到音樂家ZO ZAZZ的YouTube頻道首度挑戰高難度歌曲《Drowning》，零瑕疵的高音讓全網驚呆，更有許多人嗨喊：耳朵懷孕了。自由時報 ・ 18 小時前
假日急診就醫門診付費 永川醫院成南市首家週日及國定假日輕急症中心
[Newtalk新聞] 為回應民眾於假日的就醫需求，健保署自今年起推動「全民健康保險週日及國定假日輕急症中心（UCC, Urgent Care Center）」試辦方案，鼓勵地區醫院於週日及國定假日期間提供輕度急症的醫療服務，以提升社區民眾就醫可近性，並協助分流大型醫院急診壅塞情形。 永川醫院率先響應政策，將自11月2日起成為本市首家試辦醫院，提供民眾假日即時醫療服務!該院為社區型醫院。該院長期深耕臺南地區，蘇祐達院長表示：「視病猶親、守護健康」是其使命，雖然假日門診原已部分開設，但在衛福部石崇良部長推動政策與衛生局、健保局南區業務組、醫師公會及消防局多方支持下，決定全面配合政策，全力以赴。 臺南市政府衛生局局長李翠鳳特別前往永川醫院視察並表達感謝，李翠鳳表示，永川醫院原以耳鼻喉科起家，近年積極配合政府政策推動健康醫院、高齡友善醫院、無菸醫院及慢性病防治等計畫，同時也是本市公費流感抗病毒藥劑的合約院所，深獲社區肯定。 李翠鳳提及，目前臺南市急救責任醫院急診人數逐年攀升，尤其成大醫院及奇美醫院壅塞情形明顯。永川醫院鄰近兩大醫學中心，轉院時間僅約10分鐘，加入假日輕急症中心後，能有效分流輕新頭殼 ・ 18 小時前
中研講堂新竹開講 聚焦農業永續與科學史反思
（中央社記者吳欣紜台北31日電）中研院今天表示，中研講堂將於11月12日前進新竹開講，活動即日起開始報名，將從農生科技與人文歷史雙重面向，邀大家一同思考，科學如何為人類提供關鍵解方。中央社 ・ 22 小時前
燁輝11月盤價平盤 鋼市持平趨穩
近來亞洲主要鋼廠盤價紛開平盤,顯示各方正面看待鋼市發展,預期鋼市持平趨穩,受此激勵,鍍面大廠燁輝31日開出的11月内銷盤價品觀點 ・ 18 小時前
嘉市醫療到府服務3千人次 臥床、癌末患者在家安心療養
嘉義市政府2017年起擴大推動醫療到府服務計畫，以打「團隊戰」方式，結合醫院診所、各領域醫事人員，免費提供短暫失能、長照或面臨安寧患者出院準備、居家醫療、社區安寧等服務，陪伴包含腦部重創臥床、癌末等患者安心在家療養，迄今服務約3千人次。嘉義市衛生局今（31）天在嘉基路加堂舉辦成果發表會。7歲「小奕」自由時報 ・ 17 小時前
爽快答應李在明！ 川普同意南韓「打造核動力潛艦」｜#鏡新聞
美韓領袖昨天(10/29)的峰會氣氛非常好，美國總統川普今天(30日)在台灣時間凌晨宣布，正式批准南韓建造核動力潛艦，以威嚇中國及北韓。不過外界也聚焦美國將發表的「新版國防戰略報告」，美國防長則駁斥亞州防線將排除台灣及南韓的說法。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
亞洲青年運動會》林俊希電子競技「銀」了！沒想到玩遊戲還為國家拿牌
「玩遊戲玩到代表國家，然後還為國家拿牌其實對我來說，算是一個很特別的體驗。」在巴林亞洲青年運動會電子競技獲銀的林俊希笑說，做夢都沒想到，從來沒想過。TSNA ・ 16 小時前
防豬價大崩跌 彰化溪湖肉品市場擬採登記制打折限量出豬
台中市爆發「非洲豬瘟」疫情，全台禁賣、禁宰毛豬15天，11月7日若沒有再爆發新疫情，才能恢復正常拍賣與供應各類豬肉品。彰化溪湖肉品市場已接獲眾多養豬戶爭搶「出豬」訊息，預估「出豬」量激增65%，正積極中廣新聞網 ・ 18 小時前
從台獨青年到國民黨主席：鄭麗文談「兩岸和解」
國民黨新主席鄭麗文當選後，首度接受國際媒體專訪。她曾高調支持台獨、加入民進黨，這次向DW首度完整分享「由綠轉藍」的政治心路歷程，並暢談她的兩岸願景，以及若與習近平會面要說什麼。德國之聲 ・ 20 小時前
抗議選舉疑舞弊 坦尚尼亞年輕人連日示威、反對黨稱已700死
坦尚尼亞29日舉行大選，在即將公布選舉結果之際，民眾31日舉行已持續數日的示威，抗議選舉有舞弊之嫌，要求當局停止公布選舉結果。政府出動軍隊並切斷網路，街頭爆發血腥衝突，聯合國表示，可靠消息指出，有10人在抗議中喪生。太報 ・ 13 小時前
台股殺尾盤跌54點！台積電漲至1525元新天價後下挫收黑
【記者呂承哲／台北報導】美國聯準會（Fed）12月降息政策未明，以及美國CSP巨頭財報顯示將繼續擴大資本支出，導致市場擔憂AI投資擴大將造成營運壓力，美股週四（30日）四大指數全面收黑，尤其科技股跌幅最重，輝達股價回檔2.04%，台積電ADR下跌0.61%。台股週五（31日）開盤上漲逾百點，站上28400點關卡，台積電股價上漲15元，平1520元歷史天價。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
接受德國之聲專訪 鄭麗文稱「蒲亭不是獨裁者」
國民黨主席當選人鄭麗文明（1）日將正式就任，她在接受德國之聲專訪時，喊話願意與習近平見面，展現促進兩岸和平的誠意，同時強調「我們也沒有放棄武力保台決心」。鄭麗文在專訪中也提到「俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不是獨裁者」引發熱議。對此，外交部次長吳志中認為，歐洲看法恐怕不是這樣。公視新聞網 ・ 15 小時前
國安人士：中方干預國民黨主席選舉 層級更高介入更深
（中央社記者溫貴香台北31日電）國安人士今天表示，根據政府內部所做的研究報告，台灣各種大選都會遭到中國介入，而這是第一次針對台灣政黨內部的選舉權力結構進行直接干預，而且中方指揮層級更高、介入更深。中央社 ・ 12 小時前
民團憂精神病友服務因財劃法修法斷鏈 籲地方共責
（中央社記者曾以寧台北31日電）擔憂財劃法修法引發精神病友服務斷鏈，康復之友聯盟、身心障礙聯盟今天舉行記者會，提強化地方責任等3訴求，呼籲「中央保障、地方共責」，避免服務因財政動盪中斷。中央社 ・ 16 小時前
轉戰日職？ 林家正「練習生」驚喜現身北海道火腿隊一軍秋訓
日本職棒北海道日本火腿鬥士隊透過社群媒體宣布，台灣捕手林家正以練習生身分參加球隊秋季訓練，林家正的經紀公司指出，他預計在秋訓停留約一週，主要以學習觀摩為主，至於未來動向目前尚未確定。去年在棒球世界12台視新聞網 ・ 18 小時前
李宰旭《最後的夏天》 靠手勢分飾雙胞胎角色
韓星李宰旭新作電視劇《最後的夏天》即將開播，這是他職涯首次挑戰一人分飾雙胞胎兄弟。近日舉行記者會，李宰旭透露，雖然首次同時詮釋兩個角色有壓力，但透過細微手勢與不同氣質的演出，成功呈現兄弟間相似又不同的特質。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
釐清非洲豬瘟案 檢警調防檢組成立專案小組
（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中養豬場出現非洲豬瘟疫情，中檢今天表示，30日邀集警、調等相關單位成立專案小組，研商偵查重點以及調查方向，強化行政防疫與刑事偵查間的協作，另請防檢單位協助，盼釐清事實全貌，防止疫情擴散。中央社 ・ 14 小時前
中原大學設計學院原住民專班舉辦「原民文化產業暨設計專題職涯沙龍講座」
【記者張嘉誠／綜合報導】 中原大學設計學院設計學士原住民專班依據課程執行規劃，於2025年9月至10月底期間舉 […]民眾日報 ・ 11 小時前
萬聖慘劇！ 用「科技海綿」清紋身貼 女驚：皮爛掉
萬聖節變裝成了惡夢！有女子貼上血跡紋身貼紙後想清除掉，卻誤用號稱「清潔神器」的科技海綿，沒想到搓一搓，皮膚立刻灼熱刺痛，最後整片破皮。專家提醒，科技海綿絕對不適合用在皮膚清潔上，可以改用肥皂、卸妝液清除紋身貼紙，呼籲民眾別再拿科技海綿來「人體實驗」。TVBS新聞網 ・ 14 小時前