被甲骨文錯殺？鴻海回檔變「甜甜價」 黃世聰鐵口直斷：快進場現賺價差

鴻海（2317）近期股價從265元回檔，讓不少散戶心慌慌。《三立財經台》主播李昕芸在《94要賺錢》的《小資巴菲特》與財經專家黃世聰在節目中深入剖析股市行情，針對鴻海近期的走勢，黃世聰喊話「安啦！」，直指這波下跌純粹是被美股甲骨文（Oracle）大跌所拖累，屬於外部因素造成的「錯殺」。現在的股價反而是千載難逢的「甜甜價」，明年在AI、手機與電動車「三箭齊發」下，攻上300元絕對不是難事。

AI＋手機雙引擎點火 本益比洩天機

黃世聰分析，鴻海的基本面相當穩健，外資對董事長劉揚偉的佈局更是全面按讚。以數字來看，鴻海今年EPS約15元，本益比約17倍；明年在AI伺服器與新一代手機換機潮帶動下，EPS保守估計可達18元。

「18元乘以17倍本益比，股價就是300元！」黃世聰強調，這還只是計算了AI與手機的貢獻。若將目光放遠，鴻海的第三支箭「電動車」若能發酵，EPS有機會衝上20元甚至25元，屆時目標價將不再只是300元，而是挑戰400元大關。

休息是為了走更長的路 還有百元上漲空間

面對近期股價整理，黃世聰認為「休息是為了走更長遠的路」。很多投資人看到股價停在265元就失去耐心，但他提醒，現在正是「超跌段」的買點。從現在的價位到明年的目標價300元，甚至長線的400元，至少還有100元以上的上漲空間。不想追高殺低的投資人，現在就是進場撿便宜的最佳時刻。

鴻海近期受美股拖累回檔是「甜甜價」。受惠AI、手機與電動車三箭齊發，明年EPS估達18元，黃世聰喊話300元不難，長線更上看400元，現在正是進場撿便宜的最佳時機。（圖／翻攝自《小資巴菲特》）

