被男友騙去柬埔寨！女網紅骨折流落街頭 「正妹變瘋癲大媽」超驚人

大陸女網友去柬埔寨變成瘋癲大媽。（圖／翻攝X／@yingtan04410735）

近日一組照片在社群平台廣泛流傳，引發高度關注。畫面中，一名年約26歲的福建女子神情憔悴，獨自徘徊於柬埔寨街頭，雙腿受傷疑似骨折，手中還拿著一張電腦斷層（CT）檢查影像。經查證，該名女子為一名吳姓網紅，在短影音平台擁有數萬名追蹤者，才短短20多天，從光鮮亮麗的網紅變成瘋癲大媽。

流出的影片顯示，吳女神情委靡、坐在路邊，臉部沾滿污垢，頭髮打結，雙腿滿布黑紫色淤青，疑似骨折，她手中緊握一張X光片，模樣相當淒涼。據指出，吳女社群平台最後更新停留在2025年12月6日，定位地點即為柬埔寨。

其父接受媒體採訪時表示，女兒自國中離家後，一直對家人謊稱在浙江工作，期間不斷向家中索取生活費，累計匯款超過8萬元人民幣。直到2025年11月家中停止金援，沒想到12月底傳來她流落異鄉的消息，才驚覺她早已遠赴海外。

2025年12月26日，吳女突然向父親求助，稱腿部嚴重受傷急需醫療費。家人匯款2,200元人民幣（約新台幣1萬元）後，便徹底失去聯繫。此時，有親屬在網路上看到她街頭落魄的影像，立即報案並展開調查。

有網友爆料指出，吳女是被男友哄騙赴柬，稱當地賺錢容易，實則落入求職陷阱。目前，據傳她已被熱心華人發現並送往當地移民局接受治療，並與家人取得聯繫，正等待遣返回國。

這起事件再度引發對「東南亞高薪工作陷阱」的關注，許多年輕女性因誤信網路求職資訊，遭誘騙從事直播、賭博或非法工作，最後下場悲慘。

吳父語帶哽咽表示：「只希望孩子平安無事，早日回到家中。」社會各界也持續關注事件進展與中國使館的援助行動。

