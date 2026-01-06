被男友騙至柬埔寨！網紅雙腿疑骨折被丟路邊 「正妹變大媽」駭人照流出

娛樂中心／施郁韻報導

福建吳姓網紅流浪在柬埔寨街頭。（圖／翻攝自微博）

近日網路瘋傳照片，一名26歲的福建吳姓網紅擁有數萬粉絲，沒想到原本光鮮亮麗的她，變得十分憔悴，流浪在柬埔寨街頭，腿部疑似骨折受傷，手中還握著一張X光照片，震驚眾人。有網友爆料，她遭到男友哄騙到柬埔寨，沒想到落入求職陷阱。

網路流出的影片相當駭人，吳姓網紅癱坐在路邊臉部污垢，模樣十分淒涼，雙腳不滿淤青疑似骨折，頭髮亂七八糟，手中還緊握一張X光片。

據中國《網易新聞》報導，據吳姓網紅在社群平台，擁有約2.4萬人追蹤，最後一則影片停留在去年12月6日，地點還標註在柬埔寨。還有人目擊她被遺棄在一間酒店門口。

廣告 廣告

吳姓網紅父親表示，女兒國中畢業後就外出工作，對家人謊稱在浙江上班，但她仍持續向家裡要錢，家屬已累積匯款超過8萬人民幣（約36萬元新台幣），近日卻傳出她流浪異鄉的消息。

家屬報案後驚覺，女兒早在去年4月就出國到柬埔寨西港，也是詐騙園區聚集地。

有網友爆料，吳姓網紅被男友哄騙到柬埔寨，誆稱賺錢很容易，沒想到落入求職陷阱。傳出目前有熱心華人將她送往移民局接受治療，已與家人聯繫中，正等待遣返回中國。



更多三立新聞網報導

俄正妹暴瘦20公斤「台灣人欺負妳？」母來台探視：差點哭了 結局神反轉

《功夫》港星病逝享壽69歲！袁祥仁妻曝噩耗 賣周星馳「如來神掌」爆紅

「統一後，台灣省買房怎麼選？」 中國網紅點名這城市

「吳麗萍你好像搭丟賽」張惠妹嗨唱還有超大字幕笑噴！神級迷因台人才懂

