被留1星負評！客抱怨「大門可進但沒人招呼」 老闆嘆：參加員工喪禮未營業

高雄麵店「大骨麵dagoodman-好男人系列」。（圖／翻攝自業者Threads）

高雄市前金區一間人氣麵店，日前被人留下1星負評，批評餐廳不讓他電話訂位，實際前往現場卻發現「大門可進但沒人招呼」。事後業者坦言，當天全體員工去參加同仁喪禮，也早已在社群平台公告停營業消息，「我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」

業者近日在Threads上PO出一張Google評論截圖，只見一名顧客給出1星評價，並氣憤寫下「打電話說不給訂位，隔天上午11：30到餐廳，大門可進卻沒人招呼，廚房也不見熱氣，是怎樣？到底開不開店啊？」而業者直接回應對方，當天員工集體參加同仁喪禮，相關社群平台都有先公告，更指控「大門關起來直接被你們打開，裡頭逛了一圈，我們被闖空門都沒那麼生氣了，你們也別生氣了好嗎？」

廣告 廣告

店家遭人留言1星負評。（圖／翻攝自業者Threads）

業者也在貼文中表示，希望彼此可以多點尊重，可能顧客也有不愉快的地方，「留這種言的第一次被我們公開，因為不該吞的，我們是不會吞的，站在別人角度想一下可能會看見更多事情，世界不是圍著你轉的。」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「沒營業還擅自打開人家的門，真的有夠沒禮貌」、「闖空門欸！好像可以幫他上一堂法律課」、「店家已經很難過了還遇上這種奧客」、「查看一下監視器有無損失被竊盜，其實闖空門可以提告求償，他給你一顆星，你給他一個重重的官司吃不為過」、「超級討厭評論變成客人不爽就隨便在上面發言的平台，然後只講他覺得不好的地方，自己不對的地方完全省略」。

也有人指出，「硬闖關起來的大門確實不可取，但我真的很想呼籲店家

公告可以張貼在大門上嗎？就吃一間餐廳，真的沒有一定要查看臉書或IG耶？」、「等一下，店裡沒人不鎖門和關門嗎」、「覺得即使貼公告，可能也會有人沒在看」、「不管鎖門或者貼公告都不會有人看啦！之前鎖門+公告，每個人都像眼瞎一樣，一直掰門」。

針對餐廳大門沒鎖、的問題，業者回應，由於當天有廠商要送貨，他們不希望食材直接放在外面曝曬，「不要只用自己的理解去看，多想一下，可能會好一點，就像我以為整間店都沒燈、黑漆漆的，營業牌子也沒掛，該公告也公告了，客人就知道我們沒營業了，但還是這樣。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

20歲男衝急診喊「GG爛掉了」！約砲後下體癢狂沖熱水 內褲黏肉染性病

一被碰到就裝死！陸「戲精小羊」爆紅 網友開價136萬求購

年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人