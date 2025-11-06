被當塑膠？健保補充保費制度擬翻新 金管會「看報導才知道」

衛福部明年要課股利健保補充費，金管會坦言事前不知情。資料照



衛福部擬修法改革《全民健康保險法》，將健保補充保費制度全面翻新，未來股利、利息與租金收入將改採「年度結算制」，只要一年累計超過2萬元，就要被課徵2.11%補充保費。消息曝光後，存股族、定存族與高股息ETF投資人反彈聲不斷，痛批「明目張膽搶錢」。令人詫異的是，金管會證期局主秘黃仲豪坦言「是看媒體報導才知道」，並表示將了解影響後再與衛福部溝通。稍早，行政院長卓榮泰親回應，相關規劃已緊急踩剎車。

衛福部長石崇良日前受訪時指出，為防堵民眾拆單規避補充保費，衛福部明年要修《健保法》，對「利息、股利、租金」三項目採取年度合併計算，取代現行「單筆逾2萬元即扣繳」的規定，未來只要全年累積收入超過2萬元，就需繳納2.11%的補充保費，如此一來，預估每年可為健保財務挹注約100至200億元，並感謝「高股息、高股利族群對全民健保的貢獻」。

消息一出，網路炸鍋。PTT、臉書社團等平台出現大量批評聲浪，網友怒轟：「這不是高股息問題，是全面通殺！」、「股票貼息還要被課稅！」、「政府是要逼人不參加除權息？」有小資族更指出，若利息年收僅1.7%，再被課2.11%的補充保費，等於「連本金都快不保」，痛批政策缺乏公平性。

金管會證期局主秘黃仲豪今（11/6）日在例行記者會上被問及此事時，坦言看新聞報導才知道，「才剛看到衛福部版本」，並表示將了解改革對股民的實際影響，再與衛福部做適當的交流。

行政院發言人李慧芝今日原本回應，修法方向仍在廣納意見階段，政府不會讓小資族承受不合理負擔；晚間則緊急宣布，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

