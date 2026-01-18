被當外傭？洪詩「照顧失智公公」掀議論 未請看護真實原因曝光了

娛樂中心／蔡佩伶報導

洪詩照顧失智公公。（圖／翻攝自threads）

女星洪詩跟李運慶結婚邁入第四年，育有2個女兒，近日有網友翻出李運慶哥哥曾發文感謝洪詩照顧失智公公，進而掀起兩派網友論戰，有人甚至指出為何不請看護，對此，洪詩也出面解釋真實原因。

洪詩今（18日）發長文提到當下未請看護的原因，是巴氏量表還沒申請下來，後續申請成功後，家中也都持續有看護協助照顧李運慶爸爸，至於「把屎把尿」的說法，她強調只有替公公按摩腳，其餘的身體擦拭跟換尿布都是李運慶負責，洪詩認為自己並沒有很偉大，而是「愛屋及烏」的表現。

洪詩在文中強調雖然大伯並未提到兩兄弟的辛苦，但並不代表這些都不存在，而洪詩大伯在貼文被罵翻後，也於今（18日）回應網友，強調並未把洪詩當成看護，最初發文的重點「只有能娶到詩涵有多榮幸、有多感謝。」

洪詩（右）解釋沒有請看護照顧公公，是當時巴氏量表還未申請下來。（圖／翻攝自洪詩IG）

