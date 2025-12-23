被當小偷？中國UNIQLO店員集體「偷拍」顧客

有消費者抱怨，逛UNIQLO卻被當成小偷，感覺很差。（示意圖／Pexels）





中國大陸的UNIQLO門市，爆出有店員會集體「偷拍」消費者！原來為了防盜，有門市主管下令，要求店員看到可疑的消費者就趕緊拍下，還要將照片傳到群組分享，許多消費者抱怨，逛UNIQLO卻被當成小偷，感覺很差。

女子趁店員不注意多次從UNIQLO門市偷走大量服飾，中國大陸UNIQLO實體門市經常發生類似遭竊事件，現在有店員為了防賊竟然偷拍顧客。

中國網路新聞主播：「部分消費者反映，在UNIQLO被當小偷引發不適，一位UNIQLO前員工表示，戴口罩、背包還有推嬰兒車的顧客都是他們嚴查的目標。」

多名消費者在網上抱怨，走進門市就莫名被店員盯上，從頭跟到尾感覺很差，就有UNIQLO員工私下透露，他們確實會特別緊盯部分可疑人士，甚至還會將客人的特徵拍下，傳到群組分享。

中國網路新聞主播：「這並非個別員工行為，而是某些區域經理層面的指令，甚至有門店設下，每天至少共有一個可疑案例的考核KPI，內部將小偷及可疑人員稱為11號，照片會在數百人的區域群共享，且缺乏有效管理。」

中國UNIQLO店員會集體偷拍消費者，如果沒拍可能還會影響個人表現，事情曝光後引發爭議，有律師認為這可能已經涉及侵犯隱私或肖像權。

中國網路新聞主播：「不過多位UNIQLO前員工稱，是否會採取偷拍，取決於門店因失竊造成的損失程度，防盜可以別把消費者當假想敵，倘若為了防盜失了人心，商品可能會守住，顧客可就難找回了。」

不論是否觸法或是成功防盜，更重要的是這種極端作法，讓消費者對品牌印象已經大打折扣。

