「被當小偷！」王俐人怒留1星 網友反嗆翻車：真奧客？ 店家回應了

（娛樂中心／綜合報導）藝人王俐人於19日前往台北市大安區知名火鍋店用餐時，因欲將自助吧的一顆雞蛋帶回家遭店家制止，引發雙方衝突。事後王俐人在Google評論留下一星，控訴店員「像對待小偷」，而這篇評論曝光後，卻在網路上遭到多數網友反向支持店家，引發熱議。

圖／藝人王俐人去火鍋店用餐，因欲將自助吧的一顆雞蛋帶回家遭店家制止，引發雙方衝突。（翻攝 王俐人 臉書）

王俐人表示，她從自助區拿出一顆蛋，因覺得吃不下，遂向店員索取塑膠袋欲裝高麗菜、金針菇與蛋帶走。她稱當下未被提醒該蛋不能外帶，直到約10分鐘後才被工讀生要求將蛋歸還，讓她感到被羞辱：「我不是來偷蛋，為什麼被像待小偷？」

王俐人進一步指控，現場工讀生態度生硬，店內經理更在旁冷眼旁觀，甚至用讓她覺得不受尊重的語氣說：「所以平常那位女店員都讓妳把蛋帶回家嗎？」、「妳要拿就拿啊，就到此為止吧。」王俐人強調：「我來吃一鍋300多塊的火鍋，又沒佔你們什麼，為什麼要被這樣對待？」

圖／藝人王俐人在火鍋店Google評論留下一顆星。（翻攝 Google評論）

她強調，自己是「一週至少吃一次」的常客，真正讓她不滿的是店家處理方式與態度，「不是蛋的問題，是態度問題。不要為了一顆蛋壞了形象，還刻意講得更大聲讓我丟臉。」

據了解，店內菜單上已明示「吃到飽自助吧禁止打包」的規定。臺北市消保官潘宏政表示，此案若為「自助吧」食材，店家標示清楚並主張不得打包，則客人提出打包即可能與限制條款抵觸。

事件曝光後，網路輿論多傾向店家，並將焦點放在王俐人評論中的錯字，以及其行為是否屬於「奧客」範疇。不少人留言：「雞蛋不能帶走很正常吧」、「自助吧哪有打包的？」、「這不是奧客什麼才是？」

對此，店家老闆黃先生也出面致歉，表示員工在忙碌時可能未及時告知規定，過程中溝通不夠圓融，「我們措辭太直接，責無旁貸，會再加強教育訓練。」他也強調理解王俐人可能是怕浪費，「王小姐跟我的夥伴都不是壞人，我們相信她不是為了一顆蛋生氣，只是雙方當下處理不夠好，才引發誤會。」

