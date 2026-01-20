被當成倉庫裡的破銅爛鐵 身分其實是1.8億傳奇跑車

記者鍾釗榛／綜合報導

1956年賓士300 SL鷗翼跑車。（圖／翻攝Artcurial網站）

老車迷都知道，有些經典不是靠翻新取勝，而是靠歲月堆積的痕跡說故事。在巴黎Artcurial拍賣行，即將登場的一輛1956年賓士300 SL鷗翼跑車，就是那種讓人一眼著迷的「穀倉級珍品」，滿身灰塵，卻比拋光修復車更有靈魂。

1956年賓士300 SL鷗翼跑車，即將在巴黎Artcurial拍賣行競標。（圖／翻攝Artcurial網站）

賽道血統直接上路

300 SL的血統來自賓士在1952年橫掃利曼與Carrera泛美公路賽的W194賽車，後來在美國進口商推動下誕生公路版，成為全球首款量產機械燃油直噴跑車，搭配管狀車架與經典鷗翼車門，從此寫下跑車傳奇。

1956年賓士300 SL鷗翼跑車。（圖／翻攝Artcurial網站）

黑標性能版的存在

這輛車當年由首任車主全面升級，引擎經過NSL套件強化後輸出從215匹提升至240匹，再加上運動化懸吊、中央鎖輪圈與加長方向柱，等於是AMG誕生前十年的「黑標性能版300 SL」。

引擎經過NSL套件強化後輸出從215匹提升至240匹。（圖／翻攝Artcurial網站）

​七十年幾乎沒動過

最誇張的是，它七十年來幾乎保持原貌，原廠漆、原引擎、原鑰匙全數匹配，里程僅3.4萬公里。停放11年後換上電池與火星塞就能直接發動，堪稱汽車界的奇蹟。

七十年來幾乎保持原貌，原廠漆、原引擎、原鑰匙全數匹配。（圖／翻攝Artcurial網站）

拍賣身價直衝上億

專家評估全球僅約60輛具備相同規格，收藏等級與鋁製車身版本同級，拍賣預估成交價約新台幣7,300萬至1.8億元之間。對收藏家來說，這不只是一輛車，而是一段活著的歷史

拍賣預估成交價約新台幣7,300萬至1.8億元之間。（圖／翻攝Artcurial網站）

