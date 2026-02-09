被當林宅血案嫌疑人！游錫堃貼剪報 回憶：至今都還心有餘悸

電影《世紀血案》爭議持續延燒，游錫堃今貼出1980年的剪報，回憶自己曾被當成此案嫌疑人，「40多年了！我至今都還心有餘悸」。（本刊資料照）

「林宅血案」真相至今未解，由導演徐琨華執導的電影《世紀血案》日前舉辦殺青記者會，但後來卻被發現根本未獲得受害者林義雄及其家屬授權，引起許多人撻伐。近日此爭議持續延燒，游錫堃今（9）日貼出1980年的剪報，回憶自己曾被當成此案嫌疑人，「40多年了！我至今都還心有餘悸」。

電影《世紀血案》找來演員寇世勳、楊小黎、李千娜、簡嫚書、夏騰宏及黃河等人飾演劇中角色，後來被人發現劇組根本就沒有取得受害者林義雄及其家屬授權，近日該事件在網路上引起撻伐。

對此，相關演員陸續發聲明道歉，導演徐琨華也發出道歉聲明，並提到是製片⼈郭木盛在2025年8月把《世紀血案》劇本給了他，而劇本則是由出品⼈蘇敬軾編劇，「我曾提及當事⼈及家屬的意願問題以及相關溝通，蘇先⽣的回應是『因為林義雄先⽣曾公開表示不願談及家門不幸之事，他希望在此事尊重林先⽣的意願的情況下，推進電影工作。』」。而他坦言自己身為導演，確有思慮不周之處，必須向林義雄先⽣與家屬誠摯地道歉。

《世紀血案》相關爭議事件曝光後，引起網路上許多討論。前立法院長游錫堃今也po文談及此事，曬出1980年3月4日《中華日報》的剪報，提到自己曾被當成「林宅血案」嫌疑人！「只差沒有寫出名字。」如今多年過去了，「我至今都還心有餘悸，林家如何能心平呢？」

