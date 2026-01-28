被當花瓶想翻桌！克莉絲汀史都華演而優則導 放話重拍《暮光之城》討回主導權

(Photo by Robin L Marshall/WireImage)

她認為從女演員再成為導演，在業界才被當成「有腦袋的人」 直指電影產業性別不平等是結構性問題 不排斥重返《暮光之城》，但要奪回女性敘事權

【文／李子凡】好萊塢女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以風靡一時的吸血鬼愛情電影《暮光之城》（Twilight）系列的女主角「貝拉」角色成名，演完另一部商業片《公主與狩獵者》後，近年成功從主流甜心轉型為獨立電影界女神。如今，她演而優則導，同時站在鏡頭前與鏡頭後參與電影創作。她最近受訪表示——成為導演之後，才感覺真正被當成「有腦袋的人」看待。

廣告 廣告

《暮光之城：無懼的愛》劇照

克莉絲汀史都華接受英國《泰晤士報》訪問，直言不諱說：「我必須說，女演員真的被對待得很糟。」她解釋，外界總認為「任何人都可以當演員」，但當她第一次以導演身分坐下來談自己的電影時，內心卻出現強烈對比：「我當時心想，哇，這完全是不同的體驗，他們終於把我當成一個有腦袋的人在對話。」

《公主與狩獵者》劇照

克莉絲汀去年推出了她執導筒的首部電影《The Chronology of Water》，電影被選入坎城影展「一種注目」單元首映，更在爛番茄影評網站獲90%高鮮度，成果令人刮目相看。

這也讓她在訪談中更有底氣，以導演經驗毫不避諱地表達她所看到、電影產業中顯而易見的性別不平等。她說：「一直有種說法，認為導演擁有某種超凡能力，但那根本不是真的。這種神話是男人延續出來的觀念。不是要抱怨，但對女性演員來說，處境比男性更糟——她們被當成木偶對待，可她們並不是。」

她注意到，電影圈內有許多阻礙更多女性拿起攝影機的結構性問題，「一直存在一種胡說八道的迷思，說你一定要有經驗、或具備高度技術能力，這其實是在保護這個產業的既得利益者，是非常男性視角的想法。好像拍電影是什麼極端困難的事一樣——只要你有話想說，任何人都能拍電影」。

《暮光之城：無懼的愛》劇照

她最近也透露，不排斥再次回到《暮光之城》的世界。她說「「想像一下，如果我們有超大的預算，還有滿滿的愛與支持，我會很想重新改編一次。」但現在的她，會希望以女性視角重新奪回敘事主導權，為曾被消費的角色與經驗，給出新的詮釋與尊嚴。

▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！