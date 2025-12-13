被當「成人電影」拍！動畫《小雨愛蜜莉》成獎季黑馬

《小雨愛蜜莉》講述女孩與家庭幫傭的深厚情誼。（原創娛樂提供）

法國獨立製作的手繪風格動畫《小雨愛蜜莉》改編自比利時知名作家艾蜜莉諾彤半自傳小說《管子的異想世界》（Métaphysique des tubes），自坎城影展驚豔亮相後一路橫掃獎季，不僅奪下安錫影展觀眾票選獎、洛杉磯影評人協會（LAFCA）最佳動畫片，更以獨立動畫之姿挺進金球6強，被視為今年獎季最令人期待的動畫電影。

《小雨愛蜜莉》以3歲女孩「愛蜜莉」的視角出發，描繪她在日本童年生活中的奇想世界，愛蜜莉在生命最初幾乎不曾言語，並深信自己是「世界的神」，直到2歲多突然甦醒，學會理解和表達。然而3歲生日後，她第一次遇見恐懼、第一次領悟失落、第一次感受到生命的殘酷，童年從「神性」墜入「人性」的瞬間，成為她成長過程中深刻的印記。

以孩童視角呈現生命的微痛與震盪，讓成人觀眾得以重新直視被遺忘的童年裂縫，該片不僅在安錫影展獲得觀眾最高票選獎，在台中動畫影展放映時也讓許多觀眾落淚。監製Eddine Noël也在映後分享了原作者艾蜜莉諾彤在海外首映時的反應，她在座位上沉默許久，轉頭時早已滿臉淚水，並說道：「電影讓我塵封已久的童年回憶重新活了過來。」

梅里斯瓦利德（Maïlys Vallade）與韓良疇（Liane-Cho Han）2位新銳導演首次執導，《小雨愛蜜莉》以「成人電影」而非兒童動畫的角度撰寫劇本，同時致力於貼合孩子視角的世界觀，2人分享：「我們把鏡頭放在2歲半孩子的視線高度，並利用呼吸、觸碰、環境的顏色來呈現她的情緒。」在大型商業動畫主導市場的今天，以手繪風格逆勢突圍，被外媒盛讚：「看似輕柔，卻擁有撼動人心的力量。」《小雨愛蜜莉》即將於明（2026）年3月正式在台上映。

