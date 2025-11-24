被疑加料！火鍋店經理為證清白狂喝慘送醫

▲中國發生一起離譜食安意外，山東一家火鍋店有店員誤將燃料倒入火鍋鍋底，造成11人入院。（示意圖／翻攝自photoAC）

[NOWnews今日新聞] 中國發生一起離譜食安意外，山東一家火鍋店有店員誤將燃料倒入火鍋鍋底，且顧客食用後反映味道有異，店經理為了證明食材沒問題，還當場喝了5勺湯汁，結果也不支倒地被催吐送醫。事故共造成11人入院，幸好均無生命危險，目前該火鍋店已被勒令停業。

綜合中國媒體報導，山東博興一家「小鮮肥牛」火鍋店，22日有顧客爆料，稱在店內用餐後身體不適，疑似是店員誤將火鍋店使用的燃料當成鍋底加入鍋中，且在溝通後店方仍堅稱火鍋沒有問題，為了證明清白，店經理更當場連喝5勺湯汁。

廣告 廣告

然而，店經理的行為反而證明了鍋底有問題，喝下後也感到身體不適，被緊急催吐後送往醫院治療。最終共有11人因噁心不適、嘔吐等症狀送醫。

當地政府表示，事發後立即成立聯合調查小組，展開採樣檢驗，病情檢測等應急處置，組織醫務人員進行診治。初步調查顯示，火鍋店工作人員誤將燃料加入鍋底，導致群眾誤食不適，11人均屬輕症，有8人已經出院，有3人仍在觀察，而該火鍋店已經遭到停業整頓。博興當局強調，將進一步加大餐飲服務單位食品安全監管力度，切實保障公眾飲食安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

盧比歐：美烏和平談判取得重大進展！川普也滿意 澤倫斯基說感謝

高市早苗人氣不減！對中國立場獲56％日本選民支持 最新民調曝

中國引聯合國憲章暗示可對日動武！日本外務省駁：條文早名存實亡