被疑收中共統戰錢 館長嗆提告！柯文哲、童仲彥按讚

館長在廈門的公司正式剪綵，強調未來將專注在商品本身，「講政治、罵髒話太low了，那是台灣在玩的」。翻攝YouTube頻道「館長惡名昭彰」



網紅「館長」陳之漢前進中國，今年陸續造訪北京、上海，也在廈門成立新公司、開抖音帳號直播帶貨等，還有中國企業拿出500萬人民幣請他代言，種種大動作被媒體質疑背後疑似有中共統戰部隊操作。對此，陳之漢28日晚間在臉書發文提告，強調自己「在大陸是個正經台商」，與民進黨立委沈伯洋無異，而此貼文獲得民眾黨主席柯文哲、前議員童仲彥等1.9萬人按讚。

根據《自由時報》28日報導，有知情人士說明，中國一間高端茶葉品牌拿出500萬人民幣請館長代言，還有一間網路公司提供館長技術與流量，由於這幾間公司背後有中國官方資金和扶植，質疑有中共統戰部隊假意用商業合作包裝，行統戰之實。

館長當天就在臉書發文回應報導，自由時報報導他拿中共的錢，他決定提告，他還帶風向說現在民進黨掌控司法，他認為自己可能告不贏，「但只想講，自己很辛苦也很累，努力在大陸當個正當的台商，就跟沈伯洋或是民進黨去大陸賺錢一樣，為何台灣民進黨的媒體可以亂寫，就因為台灣法律你們說了算是嗎？」

館長的貼文吸引1.9萬人按讚，另有2000多則留言，引人注意的是，柯文哲與童仲彥都按讚表達支持，支持者們對他喊加油，「阿館加油堅持做對的事」、「一定要告」、「黨證很重要」，另有人表示「高虹安說台灣司法很公正」、「在台灣你是可以提告的，在中國我就不清楚囉」、「「踐踏國家去舔共為了賺錢，跟正當去當台商是兩回事」、「你可以去大陸賺錢，但不要一直在對岸詆毀台灣」。

館長陳之漢28日在臉書表示，因媒體質疑他為中國打統戰，他決定提告。翻攝自飆悍FB

