被疑軍援柬埔寨 中國國防部：有關方面不要惡意炒作

（中央社台北18日電）泰柬衝突中，泰軍從柬軍手中繳獲大量中國製武器，引發中國私下軍援柬埔寨的質疑。

中國國防部發言人蔣斌今天說，中國長期以來與柬埔寨、泰國都展開「包括軍貿在內的防務合作」，與柬泰衝突無關，中方希望「有關方面」不要主觀臆測、惡意炒作。

根據中國國防部官網，蔣斌針對泰軍從柬軍手中繳獲大量中國製反坦克飛彈、火箭筒等武器說，作為柬泰兩國共同的友好近鄰，中方高度關注柬泰邊境衝突，對衝突造成兩國民眾傷亡深感痛心。

廣告 廣告

蔣斌表示，希望柬泰雙方從兩國邊境和平穩定和兩國人民的共同利益出發，保持最大程度冷靜克制，盡快實現停火，回到透過對話協商解決分歧的軌道上來。而中方正在並將繼續勸和促談，為推動柬泰停火止戰、重建和平發揮建設性作用。

他說，中國長期以來與柬埔寨、泰國都開展「包括軍貿在內的防務合作」，不針對任何第三方，完全符合國際法和國際慣例，更與柬泰邊境衝突無關，中方希望「有關方面」不要主觀臆測、惡意炒作。

在此之前，中國外交部昨天深夜以不具名發言人答記者 問名義表示，中國外交部亞洲事務特使今天再次前往柬埔寨、泰國穿梭調停，推動雙方相向而行，盡快重建和平。

發言人說，中方作為柬埔寨和泰國的友好鄰邦和朋友，高度關注當前柬泰邊境衝突，持續「穿梭勸促」，以自己的方式積極為推動緩局降溫發揮作用。

泰國陸軍15日晚間透過社群媒體表示，泰軍第17步兵團攻占柬埔寨基地後，從柬埔寨士兵中繳獲了中國製的GAM-102LR反坦克飛彈等武器。這一消息引發泰國社會高度關注，更出現中國是否向柬埔寨秘密提供武器的眾多質疑。

曼谷郵報（Bangkok Post）16日報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，根據國際法，即使中國提出要求，泰國也沒有義務將這些繳獲的武器歸還給製造國。

泰國公共電視台（Thai PBS）同日報導，泰國軍方對外界的質疑表示，目前尚無證據顯示中國持續秘密向柬埔寨軍隊提供武器。

紐約時報9月底報導，根據泰國情報文件顯示，在泰柬7月間衝突爆發前數週，中國向柬埔寨運送了火箭彈與砲彈。中國駐泰國大使館10月2日則對這一報導發表聲明，堅決否認柬埔寨在泰柬衝突中使用中國製火箭彈的說法。（編輯：邱國強/徐崇哲）1141218