被盜帳號！臉書大頭貼驚變「墨鏡潮男」 北市文化局：已報警申訴

記者楊士誼／台北報導

北市文化局臉書帳號遭駭客盜帳，文化局也已報警並通報市府資訊局、數發部。（圖／林延鳳辦公室提供）

台北市文化局臉書遭駭客盜取帳號，不僅大頭貼變成一張「墨鏡潮男」照，最新貼文還標注與美國前總統拜登同名的假帳號，並定位在美國芝加哥。民進黨北市議員林延鳳喊話，市府應加強員工資安教育，而文化局也表示，已向Meta公司依法申訴並報警及通報資訊局、數發部資通安全署處理。

文化局的臉書擁有14萬粉絲，卻驚傳遭不明駭客盗用，不僅大頭貼換成戴墨鏡、打領帶的潮男肖像照，封面照片還換成黏土捏成的布偶，並在下午二點半發出寫有「台北市政府文化局」的貼文，標註與前美國總統拜登（Joe Biden）同名的假帳號，並將地點設置為芝加哥，引起網友討論。

廣告 廣告

文化局也緊急公告，臉書專頁受駭客影響，目前無法正常運作，文化局已聯絡Meta公司依法申訴並報警及通報台北市府資訊局、數發部資通安全署處理，近期如民眾收到北市文化局臉書專頁私訊聯繫，請務必提高警覺並請主動與該局確認，以免受騙。

林延鳳稍早指出，官方臉書一般由多位市府員工共同管理，只要其中一人不慎漏出密碼，就可能導致被盗用。她提醒，文化局臉書有14萬粉絲，若不肖人士以此管道發送私訊，可能讓民眾有遭詐騙的風險。林延鳳也要求市府立即啟動取回帳號的機制，未來也要加強員工資安意識訓練。她也提醒民眾，若收到文化局臉書傳訊，千萬不要輕信，可直接致電文化局詢問或向165反詐騙專線查證。

更多三立新聞網報導

特教童「翹腳就被毆打」！家長痛心轟蔣萬安傲慢：不是一句調查中就沒了

北市特教童被教保員打到瘀青！林延鳳轟道歉很難嗎？蔣萬安：正在調查

不發現金！蔣萬安與顏若芳互嗆雙標 林延鳳笑喊：議長還我5秒鐘

同志遊行登場！憶6年前同婚法案「畢生難忘」 蘇巧慧：這段路不會停止

