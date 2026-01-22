被目擊掰咖拄拐杖！柯震東曝「最新傷勢」開刀卡關中

柯震東在九把刀《功夫》中，化身打仔晉升動作片男星。（圖／麻吉砥加）





電影《功夫》今（22）日舉行媒體試片聯訪，導演九把刀率領主演柯震東、王淨、朱軒洋合體出席；柯震東日前打球扭傷腳，被網友目擊拄拐杖外出到居酒屋用餐，坦言韌帶受傷要開刀，但因為卡到宣傳期要跑還不能動手術，受傷至今已經過3、4個月：「應該要等下半年（開刀）吧！最近就覺得腳踝很鬆。」

本片致敬許多台灣經典武俠角色，包括飛龍、飛虎，黑白郎君，找來一票圈內好友搞笑客串演出，導演九把刀表示這些都是自己喜愛的作品，一定要放入電影：「那些是構成武俠世界的經典元素，藉由拍這部電影，也是向餵養我長大的元素致敬。」全片特效滿滿，九把刀直言這次砸下重金：「光是特效（費用）就可以拍2部國片！」

王淨這次跟老朋友柯震東有感情戲，柯震東全裸坐在她身旁的殺青戲成為一大亮點，她笑說看柯震東光溜溜自己沒有什麼感覺：「那時候是殺青戲，我要安慰他（柯震東）的情緒，因為殺青很感動。」電影《功夫》2月13日在台上映。



