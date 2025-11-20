被盯上？繼蘇一峰後也遭臉書警告「停權」 詹江村嘆：我只不過喜歡評論執政黨

胸腔科醫師蘇一峰因經常評論國內政局與時事而受到關注，17日晚間他向媒體表示，自己的臉書帳號突然被停權，直呼「真的太黑了！感覺是國家黑手伸進來。」對此，對此，桃園市議員詹江村今（20）日發文自爆，他的臉書粉專也面臨停權風險，他不禁嘆道「我只不過，喜歡評論執政黨」。



​蘇一峰17日發現臉書帳號遭到停權，但社群平台沒有給出任何理由。他貼出臉書的停權頁面佐證，畫面中敘述「你的帳號在2025年11月17日遭停用。如果你認為自己帳號遭停用的處置有誤，你可以在帳號停用號最多30天內，透過使用說明提交更多資訊。如果你在此期間內皆未提交資訊，則你的帳號將永久停用，你也無法再要求審查」。



蘇一峰稱，他在17日晚上8時左右突然被臉書告知停權，但是平台卻沒給他任何理由，也沒寄信告訴他原因。他質疑停權原因並不單純，疑似是國家黑手伸進來，「真的太黑了」。

對此，詹江村今天在臉書PO出一個截圖，畫面是臉書警告粉絲專頁違反《社群守則》，因此面臨風險，「如果管理員建立違反《社群守則》的貼文，會使粉絲專頁面臨風險，如果管理員違規太多次，則粉絲專頁可能遭到停用。」

面對粉絲專頁可能被停權，詹江村無奈感嘆：「我只不過，喜歡評論執政黨」，不理解為何這樣就會收到警告。不少網友也在下方留言表示，「既蘇一峰後，不會連村長的也要慘遭毒手吧…」、「被盯上了！？」、「言論都快不自由了」。



