被直擊「坐輪椅代步」！知名男星突暴肥22公斤現身 驚人近況曝光了

記者蔡維歆／綜合報導

資深男星黃一飛當年演出周星馳電影《少林足球》，以「鐵頭功」大師兄一角紅遍各地，更一舉奪得香港電影金像獎「最佳男配角」，成為無數影迷心中的殿堂級綠葉。近年他將事業重心轉向內地並定居深圳，片約與商演接連不斷。然而，近日網路流出他的最新生活片段，黃一飛被目擊需要依賴「電動輪椅」代步，健康狀況再度引發外界關注。

黃一飛現多以輪椅代步。（圖／翻攝自微博）

現年83歲的黃一飛，過去曾與周星馳合作密切，不過後來傳出雙方關係生變、合作破局，他也曾表態不會再合作，但仍公開感謝對方提攜，直言：「奇才，周星馳，我很感激他。」據悉，黃一飛在2009年下定決心戒掉多年煙癮，沒想到短短幾年內，他的體重激增接近50磅（約22.6公斤），最胖時更一度直逼200磅（約90公斤）大關。

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加上隨著年齡增長、近年飽受骨刺困擾，沉重的軀體讓他的雙腳難以負荷，導致行動變得舉步維艱，日常出行必須仰賴電動輪椅，導致行動逐漸受限，外出多需依靠輔助工具協助。而過去他挺著大肚子現身時，還曾被老友當面開玩笑調侃「懷胎幾個月了？」不過生性豁達的黃一飛依然保持樂觀，笑稱自己還能溫飽。

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