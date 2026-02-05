被看扁？美媒經典賽戰力評比 台灣隊12強冠軍被無視「志在參加」

台灣隊奪下世界12強棒球賽冠軍。（CPBL中華職棒提供)

世界棒球經典賽（WBC）倒數1個月，《CBS Sports》記者阿席沙（Mike Axisa）5日對本屆參賽的20支隊伍進行戰力評比，台灣隊被排在第18名，與捷克、巴西、尼加拉瓜與英國被歸類在「志在參加（Just happy to be here）」；阿席沙還大捧自家人，認為奪冠最大熱門「毫無疑問是美國隊」。

《CBS Sports》在各隊30人名單公布前，進行「極初期」的戰力預測，將20支隊伍分成4個組別，分別是「志在參加（Just happy to be here）」、「勝算渺茫（The longshots）」、「黑馬（The sleepers）」和「奪冠熱門（The top contenders）」。其中台灣隊被分在「志在參加」組，處於末段班第18名，甚至落在英國、尼加拉瓜之後。

「奪冠熱門」名次依序是美國、日本、多明尼加、委內瑞拉、墨西哥；「黑馬」名次依序是波多黎各、加拿大、南韓、義大利、古巴；「勝算渺茫」名次依序是以色列、荷蘭、哥倫比亞、巴拿馬、澳洲；「志在參加」名次依序為英國、尼加拉瓜、台灣、巴西、捷克。

《CBS Sports》雖然表示會在完整名單出爐後，再重新檢視這份排名，不過台灣在世界12強賽打敗日本奪冠，阿席沙卻將台灣形容「在推廣棒球階段」、「實力不足」，疑似不了解棒球運動在台灣的發展已有百餘年歷史，過去也有多位台灣球員站上大聯盟。





