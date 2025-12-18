被看衰「同樣套路」官宣二婚李玉璽！許允樂親上火線反擊了

許允樂與李玉璽宣佈結婚。（圖／晴空鳥）





許允樂與小6歲男星李玉璽昨（17）日宣佈結婚喜訊，兩人同步在社群曬出婚紗美照，女方甜蜜喊道：「他是李玉璽，我們結婚了，搞不好！有機會一起到老。」想不到婚訊曝光後，卻被網友開酸多年前也是以「同樣套路」官宣跟張兆志結婚，釣出本尊親自發聲反擊。

許允樂宣佈與李玉璽二婚，在社群放閃表示，自己曾經在一個離希望很遠的地方，遇到任何事都說沒事，直到遇見李玉璽溫柔的告訴她：「痛沒關係、不要沒事。」李玉璽也為她克服了對貓咪過敏，現在還能跟貓睡在一起。

廣告 廣告

有網友將許允樂當年嫁給張兆志的發文，拿出來做比較開酸：「我記得女方一婚時也是寫整篇，寫得好像男方多了解她、跟她多合拍一樣，還被我當時的女友奉為聖經，時常拿她的話來吐槽我，女生就應該怎樣怎樣或是男生就應該對女生怎樣，不知道是不是又同樣的套路？感覺是女版的口罩男。」

這篇貼文曝光後，釣出許允樂親自回應：「就照實寫下當下的感覺，每段感情都有感謝跟感覺，也有選擇的路不同的時候。一婚我很幸福，但選擇不同；二婚的第一天，我很幸福。」反擊網友看衰言論。



【更多東森娛樂報導】

●許允樂「七夕見李玉璽父母」！偷偷來1行為甜炸

●何晴驟逝今出殯！昔不倫許亞軍 「雙劈上位」情史曝

●陳匡怡被逼到想輕生！爆辰亦儒、賀軍翔、郭品超追過她 1名導也在列

