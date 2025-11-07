被真槍抵額頭逼退出！《棒棒堂》男星爆遭黑道威脅 驚人內幕曝光

娛樂中心／台北報導

以《模范棒棒堂》出道的男星「野獸」韋佳宏，過去以Choc7（超克7）成員出道。他昨（6）日在社群透露，過去在加入《棒棒堂》前，曾遇過黑道威脅要他放棄演藝圈，貼文曝光引起熱論。

野獸坦言，當年自己毫無背景，只是個一心想闖演藝圈的高中生，「那時候在學校，被已經先簽約的某些藝人的經紀公司盯上，他們乾脆直接叫了黑道來。」野獸透露，當時16歲的自己，被黑道押在涼亭的長椅上，額頭上還被真槍抵住，「對方要我放棄、離開、不要再想往這條路走。我那時什麼都不懂，也沒有退路。不知道那種膽是從哪來的，我只回了一句：『有種你就開槍啊。』。」

「野獸」韋佳宏曾遇過黑道威脅要他放棄演藝圈。（圖／翻攝自臉書）

韋佳宏現在回想，還是會覺得不可思議，「只是後來才明白：有些人，是靠背景走路。而我，是靠自己活下來。」至於有人問為什麼被黑道找上，他則表示：「節目紅，名額有限，少一個是一個，我相信不只我一個。」

