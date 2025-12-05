被砍右手5指癱軟！他遇恩人接受「神經繞道手術」 走過絕望成撞球冠軍

記者林昱孜／高雄報導

台北一名39歲李姓男子3年前右手掌遭利刃重創，導致尺神經、正中神經與尺側動脈嚴重受損，導致五指癱軟、完全無力。多家醫療院所評估後皆表示「復原有限」，讓原本從事營造業、熱愛撞球的李男陷入低潮一度萌生輕生念頭。李男輾轉在病友介紹下赴義大醫院就診，接受院長杜元坤神經繞道手術後，手指活動力恢復7成，不僅重返工作崗位，還在花式撞球比賽中拿下10多座冠軍。

「那時真的萬念俱灰」，李男說，知道自己的手好不了，那一刻真得難以承受，被迫放棄最愛的撞球運動，還把收藏的球杆全部賣掉，但老天爺沒有放棄他，透過病友的介紹，南下義大醫院求診，聽到院長杜元坤解說後，得知自己還有恢復希望，情緒瞬間潰堤。

2022年8月手術順利完成後，開始進行復健後三個月，李男明顯感受手部逐漸能出力，順利返回工作崗位。李先生說，治療過程中，就像是小學生去上課，每個小小進步，院長都給了滿滿的情緒價值跟鼓勵，讓他能有動力繼續復健。

目前術後三年多，李男手部功能已恢復約七成，不僅能正常抓握、進行細部動作，還重新回到撞球場，並在各地花式撞球比賽拿下十餘座業餘冠軍。此外，他也開始培養攝影興趣，透過握持相機與操作快門持續訓練手部靈活度。

杜元坤院長指出，患者早前手術造成神經嚴重沾黏，再次手術宛如在一團電線中找尋每股線材，需在顯微鏡下仔細分離並進行神經移植接合。他提醒，神經再生需要長時間投入，及早介入顯微重建與神經繞道手術能提升恢復機會，而最重要的是給予患者希望，陪伴其度過漫長復健之路。

