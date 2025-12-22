被砍女子「願意等一等」惹哭網！視訊救命恩人畫面曝

生活中心／饒婉馨報導

台北市發生張文隨機砍人案後，引起廣大民眾心中不安，而市長蔣萬安21日於臉書發出一段暖心故事，期望藉此大家「在危難中看見良善，在傷痛中找到微光」。他表示自己於案發當晚不停奔波於各家醫院，關切傷患救治情形，，過程中了解到一名黃姓女子的暖心事蹟，也讓他不禁分享給民眾。





台北市長蔣萬安（中間）被傷者黃姓女子受託尋找現場投入急救的兩位醫師，經調查後發現兩人是父女關係（從右數兩位），並都是台大醫院的住院醫師。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

蔣萬安轉述其中一名傷患黃姓女子的說詞，「當天在南西誠品的現場，有一位男性和一位女性醫師，只是路過附近就立即投入救援，現場進行指揮、檢傷分類以及包紮、安撫受傷民眾等工作」，他透露黃姓女子特別拜託他們，一定要找到這兩位醫師，代為轉達她的感謝；經過一天的聯繫，他們終於找到那兩位熱血醫師，分別是：臺大醫院急診醫學部主治醫師顏瑞昇、臺大醫院內科第一年住院醫師顏均蓉。然而，據蔣萬安所說，兩人是一對父女，當天相約在中山站附近吃晚餐，發現狀況二話不說、立即投入搶救行列，充分展現令人敬佩的專業、責任感。









醫師顏瑞昇（從右數第二）、顏均蓉（最右）透過視訊跟黃姓女子（平板中）聯絡，她在對話過程中親自與兩位醫師道謝。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

他指出，「下午結束市府內的會議後，我帶著黃女士親筆寫的感恩卡以及花束，前往臺大醫院拜訪兩位顏醫師。除了代表市政府向他們致上最深的敬意與謝意，也協助休養中的黃女士透過視訊親自表達感謝」，顏瑞昇醫師透過螢幕，再次看見氣色良好的黃女士，激動地說：「我們又見面了！」，黃女士也真摯地表達感謝，並回憶當時的情況，表示「顏醫師父女在後援醫護團隊抵達前即時伸出援手，讓更多傷患獲得第一時間的救治」。蔣萬安感到動容並表示，顏醫師謙虛地說：「救人是醫師的天職，換作是任何一位急診醫師，都會做出同樣的選擇」。









醫師顏瑞昇（從左數第三，藍格子襯衫）坦言，「救人是醫師的天職，換作是任何一位急診醫師，都會做出同樣的選擇」，責任感令人敬佩。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

醫護人員坦言，「黃女士也是一位無名英雄」，在案發第一時間，她主動報案，讓警察及救護單位能夠更快抵達現場；自己的傷勢得到控制後，她說「我願意等一等」，主動讓更嚴重的傷者先搭救護車。蔣萬安對此致上謝意，「我想感謝案發當天所有無私互助的民眾、發揮使命感的醫事人員以及辛苦的警察、消防同仁，讓我們在危難中看見良善，在傷痛中找到微光」，在文末強調「期盼逝者安息、傷者早日康復」。







《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：被砍女子忍痛「我願意等一等」傷重者先送醫！急尋「救命恩人」視訊惹鼻酸…

