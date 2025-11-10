被砍一個月「18假」！8義務役氣到圍毆違規下士 下場出爐

法官判8人3個月有期徒刑。（示意圖／翻攝自Pexels）





陸軍步兵109旅一名張姓下士，受訓期間擅自解鎖手機手機自拍，上傳到抖音，被社群平台爆料後，導致原所屬單位取消1個月「18榮譽假」，讓8名義務役士兵心生不滿，竟以徒手毆打、推擠方式圍毆張姓下士，導致他腦震盪、身體多處擦挫傷，直到在場其他中士、下士制止，這才罷手，後續8人也被桃園憲兵隊移送法辦，桃園地院審理時，考量8員坦承犯行，年齡尚輕，因一時衝動而觸犯本案，因此均依對上官施強暴、脅迫或恐嚇者，各判3月有期徒刑，得易科罰金9萬元。

判決指出，隸屬於步兵109旅某營連的張姓下士，去年10月25日在北測中心進訓期間，在野外訓場將個人蘋果手機 MDM系統任務模式解鎖錄影自拍後，在同年11月17日上傳到個人抖音平台，後續遭臉書粉專「2024靠北長官MAX」媒播爆料，導致原單位取消1個月「18榮譽假」。

嚴姓、邱姓、賴姓、黃姓、陳姓、陳姓、高姓以及彭姓義務役一兵心生不滿下，當天晚間在營舍內已徒手毆打、推擠方式對張姓下士施暴，造成對方腦震盪、頭皮開放性傷口2cm、右側手部擦傷、左側上臂挫傷、右側腕部挫傷、頭部右耳撕裂傷等傷害，直到現場中士、下士等人制止這才罷手。

步兵109旅更具狀請求法官重懲8員，陳稱張姓下士有違失行為，仍屬8人上官，不得已暴行犯上；軍紀為軍隊命脈，軍隊須有嚴肅軍紀加以維護，遵守軍中倫理秩序係維持軍中軍紀體現， 8人基於義憤實施本案行為，破壞軍中倫理秩序，導致部隊管理困難。

109旅更說，8人不予重懲，恐招致其他官兵不當仿傚，致軍中紀律敗壤，造成部隊遂行任務有所困難及長官領導威信減損，另外，109旅屬新訓單位，司職國防部後備指揮部新兵及後備部隊訓練，灌輸士兵守法重紀的重要單位，且人員組成隨各梯次進訓流動快速，8人如無遭到重懲，將無法產生警惕之效果，恐後續會肇生同樣事件。

桃園地院法官則認為，8人犯行確實會破壞軍中倫理及軍紀，導致部隊管理困難，因此量刑時已挑擇「較重」的有期徒刑刑種（陸海空軍刑法第49條第3項前段法定刑種及刑度為：3年以下有期徒刑、拘役或新台幣30萬元以下罰金）。

法官也認為，至於日後如有其他相類案件，後續個案如何妥慎追訴、處罰問題，尚難執此是否發生尚不確定的偶然因子，作為8人不利加重事由；此外，其他官兵日後不當仿傚，肇生同樣案件所生實質被害，與8 人行為間是否有相當因果關係，是否為8人所得預見，似尚難認為無疑，尚難將此「構成要件的結果以外」其他實質被害作為對8人的不利量刑加重因子。

桃園地院法官審理後，考量8人均坦承犯行，態度尚稱良好，年齡尚輕，因一時衝動而觸犯本案，依《海空軍刑法》第49條第3項前段，各判處3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

