一被碰到就裝死！陸「戲精小羊」爆紅 網友開價136萬求購

寧夏一隻出生10多天的小羊，只要被人觸碰就會倒地「裝死」。（圖／翻攝自微博）

大陸寧夏近日一隻剛出生10幾天的話題小羊，因為「一被碰到就裝死」的反應在網路爆紅。影片曝光後吸引上千萬次觀看，還有人想開價人民幣30萬元（約新台幣136萬元）購買小羊，讓這隻小羊意外成為當地最紅的「流量明星」。

小羊出生在寧夏寶豐鎮中方村，主人金小林是當地畜牧養殖戶。金小林表示，當天趕集時帶了4隻小羊到市集販售，其他3隻都以每隻人民幣420元（約新台幣1905元）順利賣出，只有這隻小羊只要有人靠近或伸手觸摸，就會立刻倒地不動「裝死」，不少買家以為牠生病就放棄購買，不過只要人一離開，小羊又會起身恢復正常。

金小林把過程拍成影片上傳網路，沒想到立刻引起熱議，觀看數突破千萬次。隨著熱度升高，陸續有人私訊金小林問價，甚至有人出價人民幣30萬元想買小羊，但金小林目前不打算售出小羊。金小林透露，留下這隻小羊是希望能藉由牠的熱度，讓更多人認識寧夏的羊肉、枸杞和八寶茶等特產，「這頭千年難遇的靈性小羊，不僅成了流量擔當，更成了家鄉的宣傳大使，用獨特的方式為寧夏特產發聲」。

相關報導也引起學界關注，河南科技大學教授王玉琴就指出，小羊的「裝死」行為並非演技好，而可能和基因突變有關，受到外界刺激時，會出現短暫僵直的本能反應。

