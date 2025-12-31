被祖克柏挖角逼急了？OpenAI員工配股4716萬 創矽谷最高紀錄

美國知名AI公司OpenAI向旗下員工發放股票型薪酬，每人平均可獲得150萬美元。示意圖／東方IC

美國知名AI公司OpenAI目前擁有4千名員工，根據最新財務資料顯示，OpenAI旗下員工每人平均可獲得150萬美元（約新台幣4716萬元）的股票型薪酬，這個數字遠高於其他大型科技公司上市前的薪資水準，並創下矽谷科技新創公司的最高紀錄。OpenAI預計到2030年，每年將增加約30億美元的股票型薪酬。

根據《華爾街日報》報導，OpenAI目前約有4千名員工，而公司今年支付給這些員工的股票型薪酬，每個人平均可獲得150萬美元，遠高於其他大型公司在上市前的給付水準，金額甚至是Google在2003年，即首次公開發行（IPO）前一年，所揭露股票型薪酬的7倍以上。

《華爾街日報》彙整過去25年來主要科技公司IPO的資料，結果顯示150萬美元的薪酬是其他18家大型科技公司，在上市前一年平均薪資的34倍。過去這些大型公司在上市前一年，股票型薪酬平均僅佔營收約6%；而OpenAI的股票型薪酬預計佔2025年營收的46%。此外，OpenAI原本要求員工至少任職6個月，才會有股權獎勵，但OpenAI宣布這項規定將會廢止，可能會讓薪資水準進一步攀升。

《華爾街日報》認為，OpenAI為了維持在AI領域的領先地位，特別提高頂尖研究員、工程師的股權獎勵，這個薪資方案讓部分員工成為矽谷中最有錢的一群人。不過，這麼高額的薪酬也讓公司的營運虧損擴大，並加快對現有股東的股權稀釋。

此外，OpenAI創辦人奧特曼（Sam Altman）宣布，公司將設立一個新的高階職位，年薪超過55萬美元（約新台幣1729萬元），不包含股權獎勵。職位名稱是「應變準備主管（Head of Preparedness）」，主要是負責降低快速發展的AI系統帶來的風險，協助資安團隊利用先進的AI系統，並防止攻擊者濫用相同技術。

事實上，隨著AI人才競爭的白熱化，公司提高薪資的壓力也與日俱增，今年夏天Meta的執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）開始向其他AI公司的高管、研究人員提出價值數億美元，甚至會達到10億美元（約新台幣314億元）的薪資方案。這波積極挖角行動，成功吸引20多名OpenAI員工跳槽，亦讓OpenAI在8月向研究、工程人員發放一次性獎金，有員工的酬勞達到數百萬美元，來自其他科技公司的威脅增加，可能是讓OpenAI積極留住人才的原因。



