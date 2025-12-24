被祖國召喚！張藝興才放鳥EXO見面會「確定不錄團綜」SM發聲了

記者林汝珊／台北報導

中國男星張藝興（Lay）過去以韓團EXO成員身份出道，2022年合約到期後便單飛發展。先前才表態將回歸參加EXO的粉絲見面會，卻在活動前5小時臨時缺席，引發粉絲不滿。今日韓媒再報導，張藝興將不參與EXO新一季綜藝節目，對此，SM娛樂也作出回應。

據韓媒報導，張藝興將缺席新一季綜藝節目《EXO的爬梯子世界旅行》的錄製。該節目原計劃由張藝興與SuHo、朴燦烈、D.O.、KAI、吳世勳6位成員共同出演，但最終因張藝興行程調整，陣容改為5人。

SM娛樂表示，張藝興之所以缺席，是因需配合中國國家話劇院的緊急任務，參與文旅部重點項目《受到召喚·敦煌》的演出，該項目被列為國家重要工作，具有政策優先性。

張藝興在見面會開演前5小時，臨時缺席。（圖／翻攝自IG @weareone.exo）

此外，張藝興日前在EXO粉絲見面會舉行前5小時臨時缺席，便在微博寫道：「我因參加國家話劇院的重要活動而於上午趕回北京，目前我已安全抵達北京，請大家放心。在此，為我的缺席向粉絲、隊友、公司以及每一位受到影響的人致以深深的歉意」，此舉也引來部分粉絲的不滿。

