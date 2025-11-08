被私訊開價！女星證實收金主飯局邀約 「5位數免碰身體」她喊不夠
娛樂中心／綜合報導
港星鄺靜汶起初從香港小姐競選發跡，後來轉戰戲劇圈累積不少作品，讓觀眾留有印象，近日，鄺靜汶在社群中指出自己收到飯局邀約，她也曬出私訊截圖，吐槽價碼「不夠我出一條IG Reels」。
鄺靜汶樂於跟粉絲分享生活，近日，她提到收到一則飯局邀請的私訊，只見對方開價港幣5000港幣（約新台幣2萬）的價碼，還強調純吃飯，過程不會觸碰身體，並透露服務的客戶從事保險業等資訊，讓鄺靜汶看傻眼。
鄺靜汶對於飯局邀約感到無奈，不禁表示價格都不夠她發一則IG Reels，喊話對方「開什麼玩笑」，提到自己脾氣十分火爆，但沒想到居然還有人會喜歡，一席話也展現出鄺靜汶的幽默性格。
更多三立新聞網報導
吳彥祖與妻隔23年同框工作！恩愛照曝光 「夫妻臉」震撼網：一模一樣
閨蜜謝侑芯慘死！雪碧「仲介女模赴新馬」歷史再被挖 本人發聲了
只靠頭髮遮點！五月天石頭辣妻大尺度照流出 雪白肌膚全被看光
金馬女配質疑國際影展黑箱！狠酸她「影后沒含金量」 本尊出手反擊了
其他人也在看
32歲女星收飯局邀約！金主開價5位數「免做1事」
娛樂中心／楊佩怡報導32歲港星鄺靜汶（Cindy）曾在2020年參選港姐，最終未成功入圍，後來參加香港電視台《TVB》的藝訓班，被簽約後出演許多電視劇，也因亮麗的外型吸引許多粉絲追隨。近日，鄺靜汶在IG自爆收到飯局邀約，他也公開私訊佐證，畫面中還可見對方開出的價碼，讓鄺靜汶哭笑不得的表示：「都不夠我出一條IG Reels，開什麼玩笑？」。民視 ・ 12 小時前
抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？
社會中心／馬聖傑、洪國凱 台北報導台北一名在展場當ShowGirl的女子控訴，日前逛完街，遭員警盤查，要她交出手機乖乖配合！原來員警，是要抓妨害風化案件的嫌犯，卻認錯人、抓錯人！女子事後相當傻眼，質問員警怎麼僅憑當天穿的衣服與嫌犯類似，就隨意盤查她？對此警局也回應，表示當天人車多，認錯了人，之後會加強教育。員警騎著警用機車，穿梭車陣橫擋在紅色休旅車前，示意要駕駛乖乖配合，打算要抓妨害風化案件，但女子都被請下車了，才驚覺烏龍一場。員警：「因為有相同特徵，所以我們才...，所以我們其實也不確定，所以我們還在釐清當中，我們釐清排除了，不好意思造成您的困擾。」抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？（圖／民視新聞）原來這名女子，根本不是員警要抓的對象，抓錯了人，實在有夠尷尬！女子回想，又氣又傻眼，不能接受只因為衣服，恰巧跟員警鎖定的對象雷同，就被當成犯人。當事女子：「白色布鞋、灰色的褲子、駝色上衣，嫌犯穿這樣他就抓我。」據了解，員警當天早就鎖定對象，在北市長春復北路口蹲點要逮人，疑似看到了可疑車輛，就緊跟，一直到民生復北路口，看到這名女子上了車，穿著剛好與他們要逮捕的對象雷同，因此才馬上攔車要對方配合。當事女子：「我們在下個路口然後就突然警察包圍我們，就叫我們熄火下車，而且是路中間喔，手機也被拿走了，然後被開飛航模式。」抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？（圖／民視新聞）被誤認成嫌犯，女子發文指控當下手機直接被員警搶走，根本不知道發生什麼事情。不管說什麼，員警都不肯相信，一陣混亂後，才終於證明自己的清白。質問警方沒證據前怎麼能把她當罪犯，憑一個背影就亂抓人。害她整晚無法入眠，隔天還起一大早去廟裡拜拜收驚。三民派出所所長 陳于涵：「路上人車眾多而有誤認攔查無辜之情事，於釐清後隨即致歉離去，對於民眾造成困擾本分局感表歉意。」雖然警方事後表達歉意，但逮人鬧烏龍，已經在被害人心中留下恐懼陰影。原文出處：抓妨害風化逮錯人！ 妙齡女控訴：穿一樣就亂抓人？ 更多民視新聞報導抓錯人了！台北女子穿著太像查緝對象 被警方要求下車盤查太子集團每年都辦淫趴！海量台女網紅「淪性招待工具」台中男欲領20萬現金稱要買黃金 員警、行員聯手阻詐被嫌「管太多」民視影音 ・ 1 天前
萬海照春輪 救援太平洋落水者 (圖)
萬海航運旗下所屬的照春輪（WAN HAI A19）於6日航行於太平洋東部海域途中，成功救起漂流於海面的落水者。中央社 ・ 1 天前
萬海照春輪6日成功援救海上漂流落水者
萬海航運（2615）旗下照春輪（WAN HAI A19）6日航行於太平洋東部海域，執行人道救援任務，成功救起兩名漂流於海面的落水者。中時財經即時 ・ 1 天前
富強鑫前10月營收40億元年增12% 物理發泡機台助攻毛利、獲利精進
富強鑫 (6603-TW) 公布 2025 年 10 月合併營收 4.42 億元，月減 21.48%，較去年同期成長 30.97%；累計前 10 月合併營收 40.74 億元，年成長 11.63%鉅亨網 ・ 16 小時前
超犯規！短今拉鍊沒拉「渾圓雪乳炸出深溝」 火辣身材全都露
短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，擁有傲人上圍以及高挑的身材，被封為「極品大隻馬」。平常短今也樂於在社群中分享生活，今（7日）她釋出旅遊東京的美照，只見她拉下胸前拉鍊，深溝全都被看光。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北９青創團隊獲３億資金挹注
記者蔡琇惠∕新北報導 新北市青年局十一月六、七日盛大舉辦「二０二五 New Taip…中華日報 ・ 1 天前
新北首辦鋰電池災害演練 建立標準作業
因應近年鋰電池災害頻傳，新北環保局昨（七）日於長庚國際能源公司辦理「鋰電池複合型災害應變演練」，為全國首例由環保局主導鋰電池災害演練，展現新北建立標準作業、主動防災積極作為。環保局副局長朱益君指出，鋰電池若遇火災，可能釋放氫氟酸及多種有毒氣體，且具高熱、濃煙、易復燃等特性，應變難度極高。此次演練動員市府各局處、中央應變小組及民間單位逾百人，強化跨界協作。演練中展示空氣污染潛勢模擬系統，結合消防局火點資訊，透過空氣擴散模式與AI機器人，模擬一小時內空污影響範圍，並製作示警圖卡與文字，同步通報各局處、區公所及里長，發布於臉書、IG等平台，協助民眾即時啟動防護措施。 ...台灣新生報 ・ 1 天前
青年創業選新北 創意落地無縫接軌
新北市政府青年局致力打造青年創業友善城市，於本月6、7日舉辦「2025 New Taipei Demo Day」、「Next Star Demo Day」及「北區大專院校育成中心交流會議」三大活動，兩台視新聞網 ・ 1 天前
2千年前皇家寵物出土！秦始皇祖母陵墓長臂猿證實為滅絕新物種
大陸科學家領頭的國際研究團隊透過古DNA測序技術，確認秦始皇祖母夏太后陵墓中出土的長臂猿為一個已滅絕的新物種，屬於冠長臂猿屬。這項研究成果於11月8日凌晨發表在國際期刊《細胞》（Cell）上，更正了先前的研究結論，並揭示了這種古代靈長類動物與現今海南長臂猿的親緣關係。中天新聞網 ・ 13 小時前
「青筋女神」赴日大解放！這條滑下「嫩白UU險炸出」
娛樂中心／于士宸報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀），擁有甜美外型和傲人上圍，身材高大的她被外界封為「青筋女神」，短今也憑著直率的個性成功擄獲不少忠實鐵粉。喜愛分享生活的她，近日也趁著工作空檔赴日旅遊，在IG曬出一系列旅遊照，其中一張在戶外餐廳享用漢堡的辣照，展現超嫩白上身，瞬間引來大批鐵粉朝聖。民視 ・ 1 天前
評粿王戀細思極恐！周曉涵吐親身經歷 心機閨密手段曝
評粿王戀細思極恐！周曉涵吐親身經歷 心機閨密手段曝EBC東森娛樂 ・ 1 天前
鳳凰北轉襲台！ 最快下週一海警 週二陸警
颱風季延長賽持續，鳳凰颱風持續往西北西前進，預估下週一經過菲律賓呂宋島進入南海，下週二北轉逼近台灣，因此氣象署最快下週一發海警，下週二發陸警，氣象專家示警，由於颱風外圍環流會跟東北季風產生交互作用，因此下週一下和下週二，北部跟東半部要留意豪大雨。TVBS新聞網 ・ 1 天前
鳳凰環流超大 全台強風豪雨 這2天下到發紅
鳳凰颱風今凌晨升級中颱，且強度持續增強，預計下周一（10日）穿越菲律賓呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣前進，下周一至周三（12日）雨勢明顯增多，北部及東半部留意大雨或豪雨，中南部在周三颱風核心接近時，風雨也會瞬間拉起來。氣象粉專提醒，由於鳳凰颱風環流很大，加上東北季風加成，各地風力都會很強。中時新聞網 ・ 18 小時前
新北消防月曆開賣做公益 猛男搭檔萌娃出擊
（中央社記者黃旭昇新北8日電）新北市消防形象月曆今天起在超商開賣，消防局表示，今年由猛男與小小消防員攜手宣導，展現溫馨與堅毅的守護意象，並邀請民眾以行動支持公益，讓消防熱情與愛心持續延續。中央社 ・ 13 小時前
男星PO文藏有「女性XX價目表」極樂生活全曝光 本人道歉認錯了
金駿永是南韓的音樂劇演員，擁有帥氣的外型，累積許多粉絲喜愛，不料近日在PO文時疑似曝光一張陪酒的價目表，立刻引發外界熱議，昨（7日）金駿永本人出面致歉，坦承出入聲色場所，讓演藝形象跌落谷底。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
慢遊千葉／造訪關東小江戶水鄉佐原 住進百年米倉當富商、搭船穿越低橋體驗水上野餐
現在提到日本，不少人聞「熊」色變，而本州唯一還沒有熊出沒的區域僅剩千葉縣，這次我們特別整理千葉縣水鄉佐原、銚子與成田市三條旅遊路線，讓想要避開東京擁擠人潮的旅客，同樣是搭機飛往成田機場，卻能遠離喧囂，享受日本市郊的悠閒與緩慢。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
55社區齊聚林內！雲林社造嘉年華開展 9大主題一次逛
雲林縣共有449個社區發展協會，縣府文觀處透過文化部社區營造及村落發展計畫，成功協助上百個協會推動社造，今（8）日在林內鄉舉辦社造嘉年華，共55個社區設攤、上陣表演。縣府表示，社造是地方創生基礎，12月13日將邀地方創生專家舉辦論壇，透過經驗分享與對話，持續推動社造成果的擴散與永續發展。自由時報 ・ 12 小時前
全國蜂蜜廚神大對決 蜜見鱸語、焦香蜜心透抽奪冠
新北市政府農業局輔導蘆洲青農陳柏承辦理全國最大的蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神二」，八日比賽結果出爐並於新北市蘆洲區農會辦理頒獎典禮暨成果發表，今年比賽共一百六十八組選手參加，分別由學生組程建宏、蔡淑蓉以料理「蜜見鱸語」及社會青農組蔡雅庭以料理「焦香蜜心透抽」獲得冠軍。歡迎民眾購買新北好蜜，以蜂蜜製成各式甜蜜料理，支持在地農業，促進農業永續發展。新北青農陳柏承於蘆洲經營三寶爸的窩，由於熱愛美食，便結合自身興趣推廣蜂蜜入菜，邀請新北市政府農業局、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校舉辦第2屆「蜂蜜廚神」活動，去年第一屆共六十組選手參與，今年比賽達一百六十八組選手報名，成長近三倍，其中包含高雄、臺南及彰化等各地選手參與，並將料理過程製作線上短影片教學，讓民眾也能輕鬆復刻美味蜂蜜料理。蘆洲 ...台灣新生報 ・ 11 小時前
北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷
即時中心／廖予瑄報導公車撞到施工告示牌！今（8）日上午10時43分有一輛公車沿著台北市中山區松江路的公車專用道行駛，沒想到卻因為洪姓駕駛恍神，不慎撞上前方的施工告示牌，導致車上3名乘客，1名蔡姓女子、1名男童及1名女童摔倒受傷，所幸都沒有生命危險。經過警方調查，洪男酒測值為0。民視 ・ 13 小時前