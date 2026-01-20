被稱「蔡總統」賴清德幽默化解：以前被叫過「蔣總統」

賴清德總統低調現身台中南屯區公所出席115年度國際獅子會防災士培訓活動，向在場國際獅子會獅友、消防從業人員力挺立委何欣純。（民眾提供）

賴清德總統低調現身台中南屯區公所出席115年度國際獅子會防災士培訓活動，向在場國際獅子會獅友、消防從業人員力挺立委何欣純。（民眾提供）

賴清德總統20日低調赴台中出席由內政部輔導、國際獅子會MD300複合區主辦的「全台首場國際性社團防災士培訓」活動。賴總統在致詞時不僅展現幽默、親民的一面，更在會場多次公開盛讚立委何欣純，稱她是「認真拚命、表現第一名」的國會議員，更是他引以為傲的好人選。

賴總統由內政部長劉世芳陪同，前往台中觀摩防災士操作實況並聽取簡報。有趣的是，國際獅子會MD300C複合區議長葉浴堅在致詞時，一時口誤將其稱呼為「蔡總統」。賴總統對此展現高度風度，幽默回應表示「沒關係，我不會生氣」，更打趣說以前也曾被人叫過「蔣總統」，引發全場笑聲。他強調，此次南下台中主要是「驗收成果」，了解政府推動「防災士」制度的進展。

廣告 廣告

在活動過程中，賴總統特別點名感謝立法委員何欣純。賴總統以「認真拚命、第一名」介紹何欣純，並強調她是一位「認真打拚、表現第一名」的立法委員。賴總統感性表示，何欣純對台中擁有深厚的感情，這幾年積極推動台中的各項重大建設，並協助中央照顧地方的社會福利，是他心中「引以為傲的好人選」。

賴總統進一步提到，何欣純對於「全社會防衛韌性」與「防災士」工作不遺餘力。他引述何欣純的看法指出，雖然經濟與建設至關重要，但若缺乏安全基礎，一旦災害發生，所有努力都可能歸零，因此特別肯定她在推動防災教育上的支持，並號召現場獅友為她的努力熱烈掌聲。

針對防災政策，賴總統指出，他在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，核心重點之一便是「善用民力」。他指出，台灣位處災害頻繁區域，近年又面臨氣候變遷挑戰，「全民防災」已是國家安全不可或缺的一環。

賴總統也設定了明確目標，強調去年的防災士人數已大幅成長，他已要求內政部與各界共同努力，在今年達成培育「十萬名防災士」的目標。他期勉獅子會的每一位會友在成為合格防災士後，能將專業帶回社區與企業，建立風險盤點與聯絡網絡，讓國家多一分安全穩定。

劉世芳補充，政府正持續與民間團體合作，推動包括替代役、計程車司機、家庭主婦及新聞媒體等多元對象參與培訓，期盼讓防災士成為政府救災的重要夥伴。

【看原文連結】