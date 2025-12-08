被突襲遭疑自演！沈伯洋：有需要嗎？笑死

▲沈伯洋陪女兒騎腳踏車突遭一名男子上前持手機錄影嗆聲。（圖／翻攝自沈伯洋臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋，日前發文表示，他帶女兒外出時曾遭到陌生人的「突襲式」近距離接觸，人身安全受到威脅！就有部分網友質疑根本是「自導自演」，沈伯洋今（8）日再度發文，回嗆有疑問的民眾，「我還需要自導自演喔？笑死。」

沈伯洋在貼文中指出，許多人不斷詢問恐嚇家人的案件是否已抓到嫌犯，目的似乎是想「暗示是自導自演」。（之前還有名嘴煽動大家來問））他強調，相關調查早已分享過進度，恐嚇資訊查到源自日本IP，目前正由日本警方協助調查中，駁斥了外界對案件真實性的質疑。

沈伯洋也反擊：「我哪需要自導自演，附圖這種玩笑帳號留言一堆，我還需要自導自演喔？」他附圖佐證自己經常面臨大量惡意訊息的騷擾，沒有必要為此捏造事件，澄清外界對家人安全事件的誤解與惡意影射，呼籲外界停止不實的揣測與攻擊。



