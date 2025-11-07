即時中心／顏一軒報導

立委蘇巧慧確定獲民進黨提名參選新北市長後聲勢水漲船高。不過，同黨立委沈伯洋與吳沛憶在昨（6）日的直播節目中，曝光蘇巧慧19年前留學時期寄給沈伯洋的電郵灌水信；信中蘇巧慧抱怨，「不想念書、在房間又唱又跳〈含淚跳恰恰〉」，內容俏皮有趣；吳沛憶更笑虧，「巧慧當時到底讀到多無聊，才會寄出這種信！」





沈伯洋在黃捷與吳沛憶共同創設的YouTube直播頻道「加開零食會」中，出示一封蘇巧慧在2006年10月13日寄給他的電郵，內容寫道，「我今天都不想念書，我現在一個人在房間唱〈含淚跳恰恰〉」。

快新聞／被立委耽誤的歌手？蘇巧慧留學灌水信曝 超愛這首「台語動感老歌」

綠委沈伯洋（左）與吳沛憶。（圖／翻攝自「加開零食會」官方YouTube）

詼諧的內容，逗得陪同直播的吳沛憶快笑著說，「小時候的巧慧真的好俏皮喔，她開頭是說這是一封灌水信....哈哈哈，我今天一點都不想念書，我正一個人在房間又唱、又跳〈含淚跳恰恰〉，乾脆在我房間舉辦台語老歌之夜好了，OH，YA，最後還要波浪」；吳也好奇地問道，「巧慧當時到底讀書讀到多無聊，還會發這種信！」

吳沛憶說，當天節目念信的單元，突然變成在念寫給包含沈伯洋在內的群組信，「我現在好想Call-Out蘇巧慧喔！」；儘管不確定許願後，蘇巧慧有無真的舉辦「台語老歌之夜」已經「不可考」，但吳也爆料，「她現在在新北真的有在辦歌唱活動！」

吳沛憶調侃蘇巧慧，「當年留學期間，邀請大家來我房間開『台語老歌之夜』都不來沒關係，我現在是立委我來辦歌唱比賽，呵呵」，這個讀信環節成為節目的意外插曲，而沈伯洋隨後也笑說，巧慧真的沒什麼變。











