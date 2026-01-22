被粉絲請吃壽司！作家感動收下結帳時傻了 網友們全笑翻

「大師兄」林品睿日前在臉書po出被請壽司的趣事，引起網路熱議。（翻攝自大師兄臉書）

知名作家「大師兄」林品睿經常在社群媒體po文分享生活趣事，前（20）日他提到自己被念國中的粉絲請吃壽司，讓他大吃一驚回應「妹妹，不用啦！叔叔有錢不用你請！」後來他還是感動收下對方的好意，沒想到結帳時，店員詢問「先生是2個銀盤嗎？」讓他事後傻了直呼，「忘了壽司郎是算盤子的」「還拿我最捨不得拿的銀盤」「這小朋友是股東嗎」。

大師兄前天於臉書粉專po文，提到自己在壽司郎吃飯時，隔壁桌突然跑來一個妹妹詢問「是大師兄嗎？」大師兄笑著點點頭，對方說讀國小時聽過他的講座，「現在已經國中了」，後來念國中的女生拿著一盤壽司走過來「我請你吃！」大師兄當下大吃一驚婉拒，「妹妹，不用啦！叔叔有錢不用你請！」不過最後他還是收下對方的好意，直呼「感動不已。」

大師兄接著說道，連外甥都還沒請他吃過壽司郎，要讓外甥知道「今天被一個國小生請了！」看著小妹妹跑回去那一桌，爸媽拍著她頭的背影。「我真的很感動。」而這份感動，持續到他結帳時，「店員跟我說『先生是兩個銀盤嗎？』」這讓他事後傻了直呼，「忘了壽司郎是算盤子的」「你還沒付錢呀小朋友」「還拿我最捨不得拿的銀盤」「這小朋友是股東嗎」。

該篇po文曝光，有許多網友跑來留言，「這個『請客』方式不錯！既體面又大方，重點是不傷自己荷包！」「她分享最好的給你！」「還我眼淚！」「結論～壽司郎是個請客的好地方……」「他請客你付錢XD」「本來很感動，看到最後笑死」。

