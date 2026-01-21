被綠委嗆是藍白鬧事幫凶 韓國瑜反擊：我開始吭聲

立法院全院委員會於今（21）日開會，針對國民黨團及民眾黨團等提出的總統賴清德彈劾案進行審查。民進黨立院黨團書記長陳培瑜在發言過程中，嚴厲指控藍白陣營製造混亂，並點名立法院長韓國瑜為「幫凶」。針對陳培瑜的指責，韓國瑜當場回應表示自己「現在開始吭聲」。

立法院長韓國瑜。（圖／中天新聞）

陳培瑜表示，本次彈劾案說明會完全缺乏正當性，本週原是休會前審查實質法案的最佳時機，卻被在野黨用來上演政治鬧劇。她援引《立法院職權行使法》指出，法規僅規定立法院審查時「得」邀請總統，並無強制出席的義務，因此賴清德總統今日未出席會議，在法律與情理上皆站得住腳。

立法委員陳培瑜。（圖／中天新聞）

針對在野黨的政治動機，陳培瑜分析，藍白立委深知依法罷免案僅能以書面提出，因不敢直接發動罷免，才改提彈劾案意圖迫使總統至立法院受辱。她批評這場行動純屬政治操作，旨在製造社會分化並博取聲量，根本不存在憲政責任的問題。

陳培瑜更將矛頭轉向主席台，向韓國瑜喊話，指責藍白立委「只鬧事不做事」是始作俑者，而韓國瑜作為院長則是協助癱瘓議事的幫兇，台灣人民將會記住這筆歷史責任。她強調民眾需要會做事的國會，而非一位默不作聲的院長。

韓國瑜聽聞後隨即回應：「好，我現在開始吭聲，謝謝陳培瑜委員。」

