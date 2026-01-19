被綠委爆料「帶走國防部機密資料」！黃國昌回應反嗆1事：真的是省省吧

立法院外交國防委員會今（19）日召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」並備詢，會議約於上午10時50分結束。會後，民進黨立委林楚茵表示，民眾黨立委黃國昌曾從委員會帶走機密資料，所幸第一時間「被追回」。黃國昌也透過臉書做出回應。

外交國防委員會上午以秘密會議形式進行國防特別條例相關報告與備詢。會後，顧立雄受訪表示，國防部在溝通部分已盡最大努力，將能夠說明的事項盡量說明，但涉及機密的部分，希望立法委員都能確實保守機密。

不過，林楚茵指出，有關國防特別預算的機密會議，全程內容屬於機密，可公開的資訊將由國防部整理後，於下午交給出席委員。林楚茵透露，黃國昌在會議結束後，將機密資料帶出委員會，所幸第一時間就被追回。

民進黨立委沈伯洋表示，今天的國防機密會議中，黃國昌確實把機密資料帶走，幸好有迅速追回。整個狀況是，黃國昌質詢完後，召委王定宇準備宣布哪些事項需要注意、不得外洩，但不知道為什麼黃國昌就一直往門口走，可能是趕著有行程，因此王定宇只好無奈地說，「那黃委員你邊往門口走，邊聽我講好了」，但還沒講完，黃國昌就走出機密會議室，結果也把機密資料一起帶出去。

對此黃國昌表示，自己準備了一堆資料，結果只能問5分鐘，「這場會議，顯然就是過水」，而離開會議室走到樓梯口時，才發現手上一堆資料不小心也夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回外交及國防委員會的會議室繳回，前後時間不到30秒，「沒想到民進黨的沈伯洋還在刻意抹黑，真的是省省吧」。​

