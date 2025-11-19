被網友抓包留言像AI回覆 葛如鈞認了：自費測試科技實驗 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

國民黨立委葛如鈞的 Threads 社群帳號被網友質疑回應風格神似 AI，甚至在被要求辨識同黨主席鄭麗文照片時卻看不出是誰，引發外界熱議。葛如鈞今（19）日發聲明證實帳號確實使用API協助管理留言，並強調這是他自己公自費為期4週的科技實驗，對於引起關注，讓他後續將AI運用於國會政治領域更有信心。

葛如鈞 Threads 社群帳號昨日被網友發現回覆風格異常，語氣、反應方式像極了 AI；有網友上傳鄭麗文的照片詢問「這是誰」，帳號卻無法辨識，僅回覆「表情很有戲」，遭大批網友討論帳號是否由 AI 執行。

廣告 廣告

對此，葛如鈞發聲明坦言，Threads帳號的AI小編，其實是由其本人以自費方式，與 Threads 平台 API 進行為期4週的科技實驗，整個測試過程亦有揭露是由 AI 協助回覆留言，盡力遵守使用AI的平台相關規範。

葛如鈞表示，自己一向提倡台灣應該善用AI，同時也要對AI生成的內容保持警覺。他說，這次實驗證明台灣網友對 AI生成內容具有高度敏銳性，大家所提出的問題也都很有創意，廣大網友展現出非常優秀的數位素養，令他感到佩服，也對於後續將AI運用於國會政治領域更有信心。

照片來源：葛如鈞辦公室提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

鄭麗文、黃國昌高峰會曝藍白合曙光？ 楊植斗：2026互信是2028合作關鍵

法務部不贊成用「鞭刑」打詐 洪孟楷：以暴制暴若有效應探討

【文章轉載請註明出處】