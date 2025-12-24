被網友譽為最強牛排Buffet回歸！朵頤牛排全面升級Prime等級 聖誕跨年搶預約

饗賓集團旗下擁有高人氣的排餐「朵頤牛排Doricious」，重磅回歸。（圖/業者提供）

（觀傳媒編輯中心）【記者廖妙茜/綜合報導】 被網友譽為「最強牛排Buffet」的朵頤牛排 Doricious，睽違一年重磅回歸雙北餐飲市場，新莊宏匯店於12月19日開幕，台北站前店則於12月23日接力登場。此次回歸全面升級牛排主餐規格，從選肉、熟成到烹調工藝全面進化，為重視風味與品質的牛排愛好者帶來更高層次的用餐體驗。

朵頤牛排主打「回歸牛排本質」，牛排主餐全面升級為美國Prime等級牛肉，僅占美牛總產量約2%至5%，以細緻油花與柔嫩口感著稱。主廚團隊依不同部位設計專屬烹調流程，並引進高溫烤箱，以780至800度高溫炙燒，透過梅納反應鎖住肉汁，打造外酥內嫩、香氣濃郁的牛排風味。

廣告 廣告

被網友譽為「最強牛排buffet」的朵頤牛排 Doricious，睽違一年回歸雙北餐飲市場。（圖/業者提供）

菜單規畫板腱、肋眼、帶骨牛小排等人氣部位，分為經典、精選、極饗及海陸雙饗四大系列共十款主餐，其中「美國Prime肋眼牛排」與「板腱牛排」為初訪饕客首選；「海陸雙饗」則以加勒比海大國龍蝦搭配Prime牛排，一次滿足海陸美味。另提供慢熟法式羊排、法式鴨腿佐莓果醬、扁鱈排與味噌焦糖豬肋排，兼顧不吃牛肉的賓客需求。

除主餐外，百匯餐檯亦是朵頤一大亮點，提供近百道料理，涵蓋主廚沙拉、前菜、熱食、義大利麵、燉飯、湯品與甜點，並融入多國風味巧思，如生火腿芝麻葉披薩、松露薯泥、奶油玉米等，滿足不同年齡層的用餐喜好。

招牌「海陸雙饗」選用加勒比海大國龍蝦搭配6盎司美國Prime肋眼牛排，美味又澎湃。（圖/業者提供）

空間設計方面，台北站前店擁有159坪空間、共140席座位，動線寬敞舒適；新莊宏匯店為112坪、118席座位，以幾何線條結合鏡面與木質元素，營造兼具排餐儀式感與百匯自在感的用餐氛圍，適合家庭聚餐、朋友聚會及公司餐敘。開幕期間，凡內用並於 Facebook 或 Instagram 打卡標記「朵頤牛排 Doricious」，即可兌換限定甜點一份。

隨著聖誕、跨年與春節聚餐旺季到來，朵頤牛排已同步開放春節訂位，除夕至初五期間僅接受電話訂位，邀請饕客把握檔期，體驗全面升級的料理與空間魅力。