被罵大漢奸也沒差！日議員石平呼籲驅逐薛劍

▲出身中國、已歸化日本籍的日本維新會參議員石平（左），20日在參議院質詢時，直接把矛頭對準中國駐大阪總領事薛劍，要求外相茂木敏充（右）考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。（圖／翻攝自X）

[NOWnews今日新聞] 出身中國、已歸化日本籍的日本維新會參議員石平，以其堅定的反共立場聞名，在中國境內被不少人批評為「大漢奸」，今年9月遭中國外交部以「散布謬論」為由實施制裁，但他不僅不害怕，還反嗆感到十分光榮。20日他在參議院質詢時，直接把矛頭對準中國駐大阪總領事薛劍，要求外相茂木敏充考慮將其列為「不受歡迎人物」、驅逐出境。

日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫，20日深夜在臉書貼文，提到石平在參議院外交防衛委員會的第一次質詢時，直接把矛頭對準薛劍，因後者在社群平台上，用「斬首」等暴力語言，辱罵並威脅日本首相高市早苗，形同「殺人暗示」，完全不可原諒。

石平明確表示，高市早苗涉及台灣的談話十分合理、必要，也對避免台海衝突有嚇阻效果，對此他全力支持，並讚賞日本政府拒絕撤回發言的態度；不過以他多年對中國的觀察，中方幾乎不可能做出所謂的「適當回應」，故建議日本政府採取更有力的手段，把薛劍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境。

面對石平的詢問，日本外務大臣茂木敏充坦言，薛劍的發言「極其不適當」，外務省也已提出嚴正抗議，但只承諾會持續要求中方改善，並沒有正面回應是否會採取更激烈措施，後續當石平追問，若中國根本不採取任何處置，日本是否只能「不斷要求下去」？茂木則以：「不能提前暴露外交底牌」回應。

石平強調，日本必須捍衛自身尊嚴，政府必須採取更強硬、更果斷的措施，面對薛劍這種「野蠻國家的黑道外交官」，日本難以建立「戰略互惠關係」。矢板明夫認為，石平20日的犀利質詢，再度展現了他毫不退縮的態度，既捍衛日本主權，也不怕批評中國，同時還顯示出對台灣的友好堅定。

公開資訊顯示，石平1962年出生於中國四川，北京大學畢業後到日本留學，因為支持八九民主運動、被中國當局封殺，沒有辦法返回中國探望家人，於2007年取得日本國籍，是日本著名的政治評論家，並於今年夏天接受維新會提名，競選參議員並當選，成為了第一個中國出身的日本籍國會議員。

