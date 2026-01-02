被罵慘！NCC換卡規定急轉彎 沒證明做這事也可辦（示意圖:shutterstock/達志）

國家通訊傳播委員會（NCC）打詐捅出大簍子，急拉電信業者救火，2日下午與三家電信業者開會討論後，決定採取從寬認定，除原有身分驗證，門市人員會請客戶說明申請原因及目的，並請客戶提供相關證明，若真的拿不出證明，也可參考近期更換卡片／更換門號之次數及使用紀錄，請客戶填寫相關說明文件後協助客戶辦理。

在NCC要求下，電信三雄去年12月30日起實施「史上最嚴格」換補SIM卡措施，遺失得先到派出所報案，取得遺失證明後才能補卡，想換個新門號也有限制，不能想換就換，要符合「換回原號」、「無法註冊」或「騷擾」等三條件，並提供證明資料後，方可辦理。由於此舉太過擾民，實施不到一周，已在各家電信門市大炸鍋。

面對民怨超乎預期，NCC急著甩鍋，先是辯稱「業者搞烏龍」、「媒體恐有誤解」，強調根據114年9月26日修正公布「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，民眾於申請更換門號或SIM卡時提出說明及證明資料，由電信事業KYC風險審核後予以更換門號或SIM卡，以加強電信事業KYC責任，並無要求必須提供報案三聯單。

NCC一方面狂撇責任，強調是業者誤解NCC原意，一方面也「呼籲」業者應兼顧民眾日常需求及滾動調整就實務執行情形，急著找台階下，並在下午找來業者溝通，最終做出從寬認定的結論，即日起更換或補發及更換門號時，除原有身分驗證，門市人員會請客戶說明申請原因及目的，並請客戶提供相關證明。

相關證明除出示舊卡，包括近期換機可出示購機憑證(如發票)、出國遺失SIM卡可提供出入境紀錄(如簽證、登機證)、因APP(如LINE、FB)無法註冊申請更換門號可提供手機提示截圖等。若用戶無法提供相關證明資料時，本公司將參考客戶近期更換卡片／更換門號之次數及使用紀錄，請客戶填寫相關說明文件後協助客戶辦理。

對於NCC政策急轉彎，基層門市員工直言，「活該！」直言NCC今日與電信業者做出的共識，是過去業者就建議過的，但NCC就是不聽，如今相關證明琳瑯滿目，沒證明也可填寫說明文件取代，代表這項政策已名存實亡，無疑是「750之亂」的翻版。

